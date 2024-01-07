«У Холанда тело бога. У него взрывной стиль игры – такие игроки должны заботиться о себе даже больше остальных». Тренер Норвегии Сольбаккен об Эрлинге

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия сборная Норвегии по футболу Столе Сольбаккен Эрлинг Холанд Здоровье Футбол

Тренер сборной Норвегии рассказал об особенностях игры Эрлинга Холанда.

«Это искусство! У Эрлинга взрывной стиль игры. С его данными и физическим развитием он будет «взрываться» и работать на максимуме каждую неделю в воскресенье, в среду и в субботу.

Он относится к тому типу игроков, которые играют за счет силы и вспышек. Те, кто к этому склонен, должны заботиться о своем теле даже больше, чем другие. Но у Эрлинга тело бога – это значит, что о нем нужно заботиться.

Как тренер, я также должен об этом думать. Он должен быть частью нашей игры, когда мы не владеем мячом, но невозможно просить его делать это постоянно. Организм этого не выдерживает. Сколько раз за матч он может «взорваться»?» – сказал Столе Сольбаккен.

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25 комментариев
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Что ещё тебе надо, Солбаккен
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откуда он знает какие у блгов тела? может у них пузяки от вина больше чем у тяжелоатлетов
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Ну кто ж так бессовестно врёт?! - нет, не шотландец, а норвежец.
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Я понимаю, если бы это девушка Холанда сказал, но тренер-мужик...)
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Холанд тело кентавра.
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сколько?
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сборной Норвегии это не особо помогает))))
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А лицо губатого гопника ?
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сейчас это уже мало на что влияет, как и сама игра.
Чтоб получать ЗМ нужно влиять через контракты на редакторов France Football, как это делал ПСЖ в 2021г. для Месси. Результаты журналистского расследования французских СМИ спорта.ру публиковал вчера
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