«У Холанда тело бога. У него взрывной стиль игры – такие игроки должны заботиться о себе даже больше остальных». Тренер Норвегии Сольбаккен об Эрлинге

Тренер сборной Норвегии рассказал об особенностях игры Эрлинга Холанда.

«Это искусство! У Эрлинга взрывной стиль игры. С его данными и физическим развитием он будет «взрываться» и работать на максимуме каждую неделю в воскресенье, в среду и в субботу.

Он относится к тому типу игроков, которые играют за счет силы и вспышек. Те, кто к этому склонен, должны заботиться о своем теле даже больше, чем другие. Но у Эрлинга тело бога – это значит, что о нем нужно заботиться.

Как тренер, я также должен об этом думать. Он должен быть частью нашей игры, когда мы не владеем мячом, но невозможно просить его делать это постоянно. Организм этого не выдерживает. Сколько раз за матч он может «взорваться»?» – сказал .

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам