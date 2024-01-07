«Эвертон» может перехватить Межбри у «Севильи». Клуб начал переговоры с «МЮ» об аренде хавбека
«Эвертон» хочет арендовать Аннибаля Межбри у «Манчестер Юнайтед».
По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Эвертон» начал переговоры с «МЮ» о переходе Межбри на права аренды.
Сообщается, что 20-летний полузащитник ранее выразил желание перейти в «Севилью», которая также ведет переговоры с «МЮ». Интерес к Межбри также проявляли «Лион» и «Фрайбург». Решение «МЮ» будет зависеть от выбора Аннибаля.
В текущем сезоне Межбри выходил на поле в составе «МЮ» в 5 матчах, проводя на поле в среднем по 26 минут. Его статистика – здесь.
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второе: ты тут апеллируешь двумя клубами от АПЛ, забывая, что сезон назад, из испанцев в плове ЛЧ был вообще один Реал. так что это вообще ничего не доказывает.