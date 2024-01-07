«Эвертон» может перехватить Межбри у «Севильи». Клуб начал переговоры с «МЮ» об аренде хавбека

Теги Лион Манчестер Юнайтед Эвертон премьер-лига Англия бундеслига Германия Севилья лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Фрайбург Аннибаль Межбри Футбол

«Эвертон» хочет арендовать Аннибаля Межбри у «Манчестер Юнайтед».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Эвертон» начал переговоры с «МЮ» о переходе Межбри на права аренды.

Сообщается, что 20-летний полузащитник ранее выразил желание перейти в «Севилью», которая также ведет переговоры с «МЮ». Интерес к Межбри также проявляли «Лион» и «Фрайбург». Решение «МЮ» будет зависеть от выбора Аннибаля.

В текущем сезоне Межбри выходил на поле в составе «МЮ» в 5 матчах, проводя на поле в среднем по 26 минут. Его статистика – здесь.

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16 комментариев
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Ответ rigobersong
Что там уравнивать, всякие МЮ и Ливерпули обыгрывают Атлетик, Атлетико, Севилья, Вильярреал:) Не помню когда в последни раз какому-то Английскому клубу второго эшелона удавалось победить Испанские топы:))
так английские клубы второго эшелона и не попадают в ЛЧ, потому что конкуренция тупо выше, в отличие от ЛЛ, где даже такая мертвая Барса имеет очень хорошие шансы на четверку, в отличие от такого же мертвого МЮ, например. это первое.

второе: ты тут апеллируешь двумя клубами от АПЛ, забывая, что сезон назад, из испанцев в плове ЛЧ был вообще один Реал. так что это вообще ничего не доказывает.
+7
-2
+5
Ответ rigobersong
2 клуба в ПО ЛЧ, слабые лиги:)🤣🤣🤣
Сколько в прошлом году было испанских клубов в ПО ЛЧ ?
+3
0
+3
Пельистри тоже пристройте, а то ЭТХ сгнобит обоих, ради никчёмного Спиннера...
0
0
0
Ответ Любезный Коссутий
переходить в более слабые лиги не имеет смысла, уверен, что он выберет Эвертон
В Эвертоне сидеть на лавке будет
+2
-2
0
Ответ rigobersong
2 клуба в ПО ЛЧ, слабые лиги:)🤣🤣🤣
ну осталось только уравнять кубки и регулярный чемп 🤦‍♂️ давай, ты можешь - я в тебя верю
+3
-3
0
Ответ rigobersong
2 клуба в ПО ЛЧ, слабые лиги:)🤣🤣🤣
Команды АПЛ главные фавориты еврокубков
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Ответ Любезный Коссутий
ну осталось только уравнять кубки и регулярный чемп 🤦‍♂️ давай, ты можешь - я в тебя верю
А что по твоему тогда является показателем?
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Ответ ман сити фейк
Команды АПЛ главные фавориты еврокубков
Также можно сказать и о ла лиге и баварии
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Ответ charly001
Испания может лучше была бы для развития , все таки в слабом чемпионате легче набрать тонус
На счет слабее это чисто субъективное мнение, об этом можно и поспорить
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Ответ Любезный Коссутий
так английские клубы второго эшелона и не попадают в ЛЧ, потому что конкуренция тупо выше, в отличие от ЛЛ, где даже такая мертвая Барса имеет очень хорошие шансы на четверку, в отличие от такого же мертвого МЮ, например. это первое. второе: ты тут апеллируешь двумя клубами от АПЛ, забывая, что сезон назад, из испанцев в плове ЛЧ был вообще один Реал. так что это вообще ничего не доказывает.
ЛЧ групповой этап показал кто мертв а кто нет, барса первая , мю последний.
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Ответ KataDiaz
На счет слабее это чисто субъективное мнение, об этом можно и поспорить
Интенсивности такой нет, больше акцент на возню с мячом , я в общем имею ввиду . Да в отдельном взятых матчах клубы ла лиги могут собраться в еврокубках
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