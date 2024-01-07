«Эвертон» может перехватить Межбри у «Севильи». Клуб начал переговоры с «МЮ» об аренде хавбека

«Эвертон» хочет арендовать Аннибаля Межбри у «Манчестер Юнайтед».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, « » начал переговоры с « » о переходе Межбри на права аренды.

Сообщается, что 20-летний полузащитник ранее выразил желание перейти в «Севилью», которая также ведет переговоры с «МЮ». Интерес к Межбри также проявляли « » и « ». Решение «МЮ» будет зависеть от выбора .

В текущем сезоне Межбри выходил на поле в составе «МЮ» в 5 матчах, проводя на поле в среднем по 26 минут. Его статистика – здесь.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам