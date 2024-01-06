Хави: «Цель «Барсы» – финал Кубка Испании и победа в нем. С «Барбастро» мы мало что можем приобрести, но многое можем потерять»

Хави советует «Барселоне» не расслабляться перед игрой с «Барбастро».

«Мы мало что можем приобрести, но многое можем потерять. Мы фавориты с большим отрывом, и не только из-за разницы в лигах. Но нам нужно использовать все пять чувств.

«Барбастро» ждет матч всей жизни. Эта команда привыкла играть прямолинейно. У нас уже были проблемы с «Интерсити» в прошлом сезоне, и практика показывает, что легко нам не будет.

Наша цель – дойти до финала и победить в нем.

Важно отнестись к сопернику с уважением. Если мы будем думать, что будет легко, то это станет ошибкой. У соперника есть очень нужные черты: вера, храбрость, агрессия. На стадионе будет прекрасная атмосфера, поэтому будет сложно. Одна ошибка может привести к нашему вылету», – заявил главный тренер «Барселоны».

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам