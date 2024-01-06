Хави: «Цель «Барсы» – финал Кубка Испании и победа в нем. С «Барбастро» мы мало что можем приобрести, но многое можем потерять»

Теги Барселона Хави Ла Лига Кубок Испании Барбастро Д4 Испания Футбол

Хави советует «Барселоне» не расслабляться перед игрой с «Барбастро».

«Мы мало что можем приобрести, но многое можем потерять. Мы фавориты с большим отрывом, и не только из-за разницы в лигах. Но нам нужно использовать все пять чувств.

«Барбастро» ждет матч всей жизни. Эта команда привыкла играть прямолинейно. У нас уже были проблемы с «Интерсити» в прошлом сезоне, и практика показывает, что легко нам не будет.

Наша цель – дойти до финала и победить в нем.

Важно отнестись к сопернику с уважением. Если мы будем думать, что будет легко, то это станет ошибкой. У соперника есть очень нужные черты: вера, храбрость, агрессия. На стадионе будет прекрасная атмосфера, поэтому будет сложно. Одна ошибка может привести к нашему вылету», – заявил главный тренер «Барселоны».

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

16 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ евГений
Он буквально заставил анчи глотать пыль в прошлом сезоне (чемпионы) В позапрошлом – кубок Испании Чсвнутые сливочные живут в каком-то своем мирке, конечно. Ждем баварию/сити в лч чтобы увидеть стонания глоров)
Про два за год вылета в Ле не забудем и лч для Реала. Это из последних пары сезонов
+17
-10
+7
Мы мало что можем приобрести, но многое можем потерять.
===========================
К букмекерам собрался, как пить дать.
+4
-2
+2
Ответ Yubaba
Про два за год вылета в Ле не забудем и лч для Реала. Это из последних пары сезонов
Допустим, вылеты в ЛЕ были жёсткими (первый заход, кстати, уже было не спасти, но кому это интересно?). Но ЛЧ Реала тут причём? Всегда веселил этот аргумент сливочных, когда им предъявляешь за ПРЯМОЕ соперничество. Разгром в очной встрече? Ррррряяяяя ильчэ. Победа в Ла Лиге? Ррррряяяяя ильчэ. И так каждый раз🤓
+1
0
+1
Ответ Феоктист
Цель мелкая. Никто не погибнет. Но, вот наступило Рождество, сказано не убий, а, тут цель погубить как можно больше русских и украинцев, ради продолжения бесконечного правления "президента" , до его смерти. Сколько тысяч жизней должна стоить Боже, его никчемная жизнь. Почему покараешь потом, а не сейчас его?
Минусующие, ведь Бог не с вами и не с ним. Вот тоже, у немцев на ремня было написано "с нами Бог", но мы их победили. Потому что Бог за правых, а не за сочиняющих "правду", там про третий рейх, неких арийцев, третий Рим и прочую ерунду про русский мир. Бог судит не народы, а каждого человека в отдельности.
+1
0
+1
Замахнулся так замахнулся!
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий