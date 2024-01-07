«Жирона» – единственный клуб Ла Лиги без выездных поражений. У команды Мичела 10 побед и 2 ничьих в гостях

Теги Ла Лига Кубок Испании Эльче Жирона Мичел Санчес Футбол

«Жирона» продлила серию без поражений в гостях – такой в Испании нет ни у кого.

Команда Мичела Санчеса обыграла «Эльче» на стадионе «Мартинес Валеро» в Кубке Испании.

Каталонский клуб провел 12 матчей в гостях в текущем сезоне и не потерпел ни одного поражения. На его счету 10 побед и 2 ничьих (с «Реал Сосьедад» и «Реал Бетис»).

«Жирона» – единственная команда Ла Лиги, не проигрывавшая на выезде в этом сезоне. У «Реала» есть поражение от «Атлетико», у «Барселоны» – от «Шахтера» и «Антверпена».

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3 комментария
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Со времен чемпионства Лестера не было команды-сказки, команды-золушки, которая с небольшим бюджетом навязывает борьбу грандам и преуспевает в ней. Такие примеры крайне важны, они показывают, что в футбол играют не деньги (ну, как минимум, не всегда). Вперед, Жирона!
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Ответ Ебздрогыч
Со времен чемпионства Лестера не было команды-сказки, команды-золушки, которая с небольшим бюджетом навязывает борьбу грандам и преуспевает в ней. Такие примеры крайне важны, они показывают, что в футбол играют не деньги (ну, как минимум, не всегда). Вперед, Жирона!
А у них правда небольшой бюджет? Читал что они часть Ситигруп или это не так?)
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