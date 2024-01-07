«Жирона» – единственный клуб Ла Лиги без выездных поражений. У команды Мичела 10 побед и 2 ничьих в гостях

«Жирона» продлила серию без поражений в гостях – такой в Испании нет ни у кого.

Команда Мичела Санчеса обыграла « » на стадионе «Мартинес Валеро» в Кубке Испании.

Каталонский клуб провел 12 матчей в гостях в текущем сезоне и не потерпел ни одного поражения. На его счету 10 побед и 2 ничьих (с «Реал Сосьедад» и «Реал Бетис»).

« » – единственная команда , не проигрывавшая на выезде в этом сезоне. У «Реала» есть поражение от «Атлетико», у «Барселоны» – от «Шахтера» и «Антверпена».

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