«Интер» не проигрывает 13 матчей подряд в Серии А. У команды лишь одно поражение в текущем сезоне лиги – от «Сассуоло» в сентябре

Теги Интер Симоне Индзаги серия А Италия Верона Футбол

«Интер» 13 матчей подряд не проигрывает в Серии А.

Сегодня «нерадзурри» обыграли «Верону» (2:1) в матче 19-го тура.

«Интер» продлил беспроигрышную серию в чемпионате до 13 матчей. После поражения от «Сассуоло» 27 сентября (1:2) команда под руководством Симоне Индзаги одержала в Серии А 10 побед и трижды сыграла вничью.

Отметим, что поражение от «Сассуоло» пока единственное для «Интера» в текущем розыгрыше чемпионата.

По итогам 1-го круга «нерадзурри» возглавляют турнирную таблицу Серии А, набрав 48 очков. «Ювентус», идущий на 2-м месте, отстает на 5 очков при игре в запасе.

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3 комментария
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Удачи Интеру....заслуженно лидирует!!!!!!
+5
-1
+4
Желаю Интеру чемпионства, только не Ювентус с их убогой игрой
+6
-3
+3
Последний месяц качество игры снизилось. Если это кризис, то довольно успешно пережили, если только начало кризиса, то все не так радостно. Однако, возвращаются травмированные, и есть надежда, что смутные времена всё же миновали. Куда бы только деть Арнаутовича?
+4
-1
+3
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