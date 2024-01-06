«Интер» не проигрывает 13 матчей подряд в Серии А. У команды лишь одно поражение в текущем сезоне лиги – от «Сассуоло» в сентябре

«Интер» 13 матчей подряд не проигрывает в Серии А.

Сегодня «нерадзурри» обыграли «Верону» (2:1) в матче 19-го тура.

«Интер» продлил беспроигрышную серию в чемпионате до 13 матчей. После поражения от «Сассуоло» 27 сентября (1:2) команда под руководством одержала в Серии А 10 побед и трижды сыграла вничью.

Отметим, что поражение от «Сассуоло» пока единственное для « » в текущем розыгрыше чемпионата.

По итогам 1-го круга «нерадзурри» возглавляют турнирную таблицу Серии А, набрав 48 очков. «Ювентус», идущий на 2-м месте, отстает на 5 очков при игре в запасе.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам