«Интер» купил вингера «Брюгге» Бьюкенена за 7+3 млн евро

Теги Интер серия А Италия Брюгге высшая лига Бельгия трансферы Таджон Бьюкенен Футбол

Вингер «Брюгге» Таджон Бьюкенен перешел в «Интер».

«Нерадзурри» объявили о трансфере 24-летнего канадца, не уточнив срок контракта.

Ранее сообщалось, что итальянский клуб заплатит семь миллионов евро в качестве фиксированной суммы за переход игрока, а с учетом бонусов общая сумма может составить десять миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Бельгии Бьюкенен провел 12 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 передачи. Его статистика – здесь.

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10 комментариев
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Замена Думфрису получается
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Отлично, свежая кровь очень нужна.
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На замену выходить пойдёт
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Ахметов дешевле
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Сомнительный афроканадец
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Ответ giant
Замена Думфрису получается
А куда он переходит ?
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Ответ giant
Замена Думфрису получается
Скорее Куадрадо
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Ответ giant
Замена Думфрису получается
замена Куадрадо, который лег на операцию и выбыл на 3 месяца
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Ответ giant
Замена Думфрису получается
Это замена Куадрадо у которого травма
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Ответ <Inter>
замена Куадрадо, который лег на операцию и выбыл на 3 месяца
Потенциальная замена. По Думфрису проблемы с продлением контракта. Думаю будут продавать. Тем более, если себя хорошо зарекомендует Биссек, они с Паваром закроют ПЦЗ и Дармиан может пойти на подмену на фланг.
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