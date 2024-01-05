«Интер» купил вингера «Брюгге» Бьюкенена за 7+3 млн евро

Вингер «Брюгге» Таджон Бьюкенен перешел в «Интер».

«Нерадзурри» объявили о трансфере 24-летнего канадца, не уточнив срок контракта.

Ранее сообщалось, что итальянский клуб заплатит семь миллионов евро в качестве фиксированной суммы за переход игрока, а с учетом бонусов общая сумма может составить десять миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Бельгии Бьюкенен провел 12 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 передачи. Его статистика – здесь.

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