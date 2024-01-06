Швайнштайгер предрек победу Англии на домашнем для Германии Евро-2024. АПЛ выиграет «Астон Вилла», по его мнению

Бастиан Швайнштайгер спрогнозировал исход крупнейших в этом году турниров.

Экс-игрок сборной Германии считает, что Бундеслигу в текущем сезоне выиграет «Бавария», – « », Лигу чемпионов – « », – « », а чемпионом на домашнем для Германии Евро-2024 станет Англия.

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