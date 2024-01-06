Швайнштайгер предрек победу Англии на домашнем для Германии Евро-2024. АПЛ выиграет «Астон Вилла», по его мнению
Бастиан Швайнштайгер спрогнозировал исход крупнейших в этом году турниров.
Экс-игрок сборной Германии считает, что Бундеслигу в текущем сезоне выиграет «Бавария», АПЛ – «Астон Вилла», Лигу чемпионов – «Бавария», Лигу Европы – «Байер», а чемпионом на домашнем для Германии Евро-2024 станет Англия.
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам