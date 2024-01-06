Швайнштайгер предрек победу Англии на домашнем для Германии Евро-2024. АПЛ выиграет «Астон Вилла», по его мнению

Теги Бавария Байер Астон Вилла Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Евро-2024 Футбол

Бастиан Швайнштайгер спрогнозировал исход крупнейших в этом году турниров.

Экс-игрок сборной Германии считает, что Бундеслигу в текущем сезоне выиграет «Бавария», АПЛ – «Астон Вилла», Лигу чемпионов – «Бавария», Лигу Европы – «Байер», а чемпионом на домашнем для Германии Евро-2024 станет Англия.

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30 комментариев
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Дунул
+25
-4
+21
Закусывать забыл
+22
-3
+19
Взрослый, а в сказки верит
+9
0
+9
Прикольно будет, если он только АПЛ угадает)
+6
0
+6
А Антони станет лучшим бомбардиром АПЛ ))
+8
-2
+6
В Германии вроде запрещены наркотики 🤦‍♂️
+4
0
+4
Ответ MstAndreev
Прикольно будет, если он только АПЛ угадает)
Прикольно будет, если только чемпиона Германии не угадал)
+2
0
+2
распечатали его сон
+2
0
+2
Не, ну Астон Вилла-то ладно, но верить, что англичане могут взять международный турнир сборных... Ну точно наркоман какой-то
+2
0
+2
Паульштайгер
+2
-1
+1
Больше поверю в победу Астон Виллы, чем сборной Англии)
+1
0
+1
Ответ LaffyTaffy
Паульштайгер
Вангштайгер
+1
0
+1
Что он курит?, я тоже такое хочу
+1
0
+1
Ну Астон Вила еще куда не шло, но бритиши и саутгейт это ахахахахаха
+7
-6
+1
Интересный экспресс..
+1
0
+1
Я сначала подумал, что он серьезно)))
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Ни Бавария ни Англия не выиграют. Это мечты его просто.
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В итоге угадает только Бундеслигу
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Ловите наркомана
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Бастиан только чемпиона Германии угадал
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Анна Иванович: не виноватаЯ- Я! Басти сам напился.....
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Мне кажется прикольнулся просто
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а где лестер?
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Пеле умер, но место прогнозиста пусто не осталось
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Игроки топовые, тренер не самый сильный, поэтому Швайни надо проснуться
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Астон Вилла и Англия не выиграют, Байер и Бавария могут
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Швайни, отсыпь
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Астон Вилла в место Сити и Ливерпуля 🤦‍♂️
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Похоже старина Бастиан ещё отмечает
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