Хавбек «Рубина» Безруков: «Хотим, чтобы про нас говорили не середняк, а элита РПЛ. Будем делать все, чтобы подниматься выше»
Руслан Безруков хочет, чтобы «Рубин» стал элитным клубом Мир РПЛ.
После 18 туров казанцы занимают в таблице 7-е место.
— «Рубин» стал середняком РПЛ?
— Это пока что промежуточный результат. Будем делать все, чтобы подниматься выше. Смотрю на парней, и у всех есть желание выигрывать.
Хотим, чтобы про нас говорили не середняк, а элита РПЛ, — сказал полузащитник «Рубина».
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