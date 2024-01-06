Хавбек «Рубина» Безруков: «Хотим, чтобы про нас говорили не середняк, а элита РПЛ. Будем делать все, чтобы подниматься выше» 

Руслан Безруков хочет, чтобы «Рубин» стал элитным клубом Мир РПЛ.

После 18 туров казанцы занимают в таблице 7-е место.

— « » стал середняком РПЛ?

— Это пока что промежуточный результат. Будем делать все, чтобы подниматься выше. Смотрю на парней, и у всех есть желание выигрывать.

Хотим, чтобы про нас говорили не середняк, а элита , — сказал полузащитник «Рубина».

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