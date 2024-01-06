Хавбек «Рубина» Безруков: «Хотим, чтобы про нас говорили не середняк, а элита РПЛ. Будем делать все, чтобы подниматься выше» 

Теги Рубин премьер-лига Россия Руслан Безруков Футбол

Руслан Безруков хочет, чтобы «Рубин» стал элитным клубом Мир РПЛ.

После 18 туров казанцы занимают в таблице 7-е место.

— «Рубин» стал середняком РПЛ?

— Это пока что промежуточный результат. Будем делать все, чтобы подниматься выше. Смотрю на парней, и у всех есть желание выигрывать.

Хотим, чтобы про нас говорили не середняк, а элита РПЛ, — сказал полузащитник «Рубина».

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1 комментарий
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напомните ему сколько промежуточный результат уже идёт? больше похоже на ориентир на булущее- занять хотя бы 10-8 место. без обид к болельщикам. но ни построение команды на будущее в долгую, ни финансирование стабильного... пока ничего не видно и близко.. только далёкий горизонт... пока ориентир в республике не повернётся к рубину лицом ничего до этого момента и близко к хорошему старту к элите не будет...
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