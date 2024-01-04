Хавбек «Рубина» Безруков: «В 2024 году хотел бы выиграть «Золотой мяч», ха-ха. Не знаю, возможно ли это»

Игрок «Рубина» Руслан Безруков в шутку заявил о намерении взять «Золотой мяч».

«Начало этого сезона пошло не так, как я хотел. Но счастлив, что под конец года я смог исправить ситуацию в свою пользу.

Начало года получилось каким-то спонтанным – очень мало играл в Первой лиге, а потом и в РПЛ не получалось выходить, но понимал, что надо работать, а уже в конце календарного года смог выиграть конкуренцию и постарался закрепиться в стартовом составе.

В новом году хотел бы выиграть «Золотой мяч», ха-ха. Не знаю, возможно ли это», – сказал Руслан Безруков.

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