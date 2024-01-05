«Аль-Ахли» готов отдать Фирмино в аренду, если новый клуб покроет большую часть от 378 тысяч евро в неделю, которые ему платят

Роберто Фирмино может покинуть Саудовскую Аравию спустя полгода после перехода.

Ранее стало известно, что бывший нападающий «Ливерпуля» хочет уйти из «Аль-Ахли». Бразильца предложили клубам Премьер-лиги – в том числе «Фулхэму».

Как сообщает журналист Evening Standard Низаар Кинселла, «Аль-Ахли» готов отдать в аренду в январе, но хочет, чтобы новый клуб форварда взял на себя большую часть от его зарплаты в размере 326 тысяч фунтов (около 378 тысяч евро) в неделю.

Потенциальными претендентами на Фирмино могут стать клубы из Англии и Турции.

Журналист Бен Джейкобс уточняет, что «Аль-Ахли» пока не получал предложений по Бобби, но аренда форварда в клуб из АПЛ возможна – были неформальные контакты через посредников. «Аль-Ахли» готов отпустить Фирмино в аренду, но по-прежнему считает его частью долгосрочных планов.

Фирмино ищет варианты, которые позволят ему получать больше игрового времени.

Вряд ли Роберто уйдет в аренду в другую команду из Саудовской Аравии, хотя интерес к нему проявляли три местных клуба, среди которых был «Аль-Иттифак» Стивена Джеррарда. Но переход в любой клуб внутри страны приведет к тому, что «Аль-Ахли» придется взять на себя большую часть зарплаты бразильца, а такой вариант клуб не рассматривает.

Напомним, Фирмино 8 сезонов выступал за «Ливерпуль», выиграл с клубом чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии, а также Кубок лиги. Кроме того, бразилец победил с «красными» в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и на клубном чемпионате мира.

За « » у него 17 матчей в чемпионате, 3 гола (он сделал хет-трик в первом матче за «Аль-Ахли» в августе и с тех пор не забивал) и 2 ассиста. Подробную статистику 32-летнего игрока смотрите здесь.

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