«Аль-Ахли» готов отдать Фирмино в аренду, если новый клуб покроет большую часть от 378 тысяч евро в неделю, которые ему платят

Теги премьер-лига Англия высшая лига Турция возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Ахли Джидда Роберто Фирмино деньги Футбол

Роберто Фирмино может покинуть Саудовскую Аравию спустя полгода после перехода.

Ранее стало известно, что бывший нападающий «Ливерпуля» хочет уйти из «Аль-Ахли». Бразильца предложили клубам Премьер-лиги – в том числе «Фулхэму».

Как сообщает журналист Evening Standard Низаар Кинселла, «Аль-Ахли» готов отдать Фирмино в аренду в январе, но хочет, чтобы новый клуб форварда взял на себя большую часть от его зарплаты в размере 326 тысяч фунтов (около 378 тысяч евро) в неделю.

Потенциальными претендентами на Фирмино могут стать клубы из Англии и Турции.

Журналист Бен Джейкобс уточняет, что «Аль-Ахли» пока не получал предложений по Бобби, но аренда форварда в клуб из АПЛ возможна – были неформальные контакты через посредников. «Аль-Ахли» готов отпустить Фирмино в аренду, но по-прежнему считает его частью долгосрочных планов.

Фирмино ищет варианты, которые позволят ему получать больше игрового времени.

Вряд ли Роберто уйдет в аренду в другую команду из Саудовской Аравии, хотя интерес к нему проявляли три местных клуба, среди которых был «Аль-Иттифак» Стивена Джеррарда. Но переход в любой клуб внутри страны приведет к тому, что «Аль-Ахли» придется взять на себя большую часть зарплаты бразильца, а такой вариант клуб не рассматривает.

Напомним, Фирмино 8 сезонов выступал за «Ливерпуль», выиграл с клубом чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии, а также Кубок лиги. Кроме того, бразилец победил с «красными» в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и на клубном чемпионате мира.

За «Аль-Ахли» у него 17 матчей в чемпионате, 3 гола (он сделал хет-трик в первом матче за «Аль-Ахли» в августе и с тех пор не забивал) и 2 ассиста. Подробную статистику 32-летнего игрока смотрите здесь.

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26 комментариев
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Ответ Vakhore
100 лет об этом пишу здесь У Ливерпуля нет звезд в составе, а игроки уровня Фиоренитины и Сотонов, которые готовы любое указание Физроппа выполнить
Вот этот вот "физропп" как вы выразились, получается, с игроками, по вашему мнению, уровня чемпионшипа выиграл всё что можно в клубном футболе? Вы не сказочный, вы феерический, эталонный сами понимаете кто.
+20
0
+20
Что Фирмино, что Мане без Клоппа не о чем.
+21
-5
+16
Хотел бы я посмотреть реакцию Фуллхэма на предложение платить футболисту 300+ тысяч в неделю.
+14
0
+14
Ответ Акира_1
Что Фирмино, что Мане без Клоппа не о чем.
+ Коутиньо, Вейналдум
+12
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Пришло время в АПЛ в аренду ехать из СА.
+11
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+9
поспешил Роберто с уходом из большого футбола - да, в Ливерпуле сложно темп соблюдать, но остаться в контексте другого клуба солидного чемпионата стоило.
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+3
Ответ Случайно заскочил
Кринж тужится, пыжится, пытается на серьёзных щщах рассказывать о силе чемпионата пустыни, а Фирмино с Бенземой все потуги португальца смыли в унитаз, вместе с его мусорными голами.
А что тогда делают Марез и Митрович? Подтверждают слова Роналду?
+4
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За пол года понял куда приехал.
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Ситуация - ты либо с нами, либо ни с кем
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Ответ Случайно заскочил
Кринж тужится, пыжится, пытается на серьёзных щщах рассказывать о силе чемпионата пустыни, а Фирмино с Бенземой все потуги португальца смыли в унитаз, вместе с его мусорными голами.
Там Инсинье и Бернанрдески хотят как можно быстрее свалить из МЛС
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Ответ Cearvm
Перед сезоном в комментариях писали, что у Аль-Ахли самая интересная атака собралась и команда поборется за чемпионство. В итоге Сен-Максимен и Марез хороши, а Фирмино резко сдал, вместе него саудовский нападающий забивает. Непонятно, зачем бразилец в такой форме Фулхэму.
Также непонятно, зачем он Аль-Ахли.
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Чего ему не хватает? Сиди на лавке, получай деньги. Видимо, как любому бразильцу, не хватает алкоголя и доступных женщин.
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Процентов 30 зарплаты в Европе покроют. Больше – очень вряд ли.
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Фирмино не побеждал с Ливерпулем в Лиге Европы
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в первом же матче сделал хет трик , затем пропал, вообще не забивал, странно
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50 процентов от зарплаты может кто-нибудь и возьмёт в Англии не больше
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Спартак Амарал не спим
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Перед сезоном в комментариях писали, что у Аль-Ахли самая интересная атака собралась и команда поборется за чемпионство. В итоге Сен-Максимен и Марез хороши, а Фирмино резко сдал, вместе него саудовский нападающий забивает. Непонятно, зачем бразилец в такой форме Фулхэму.
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И не понятно, тупо думал там сфилонить или все таки за ИДЕЮ , что мол еще тяну Европу
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Вот и сидеть ему теперь в золотой клетке, никто не возьмёт в аренду с такой ЗП, топам не нужен, середняки - не потянут
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