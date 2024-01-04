Фирмино может вернуться в АПЛ. Он хочет уйти из «Аль-Ахли», «Фулхэму» предложили его подписать

Роберто Фирмино может вернуться в АПЛ.

По данным talkSPORT, форвард «Аль-Ахли» хочет покинуть саудовский клуб, его предложили клубам Премьер-лиги – в том числе « ».

«Фулхэм» ищет замену Александару Митровичу, который летом ушел в «Аль-Хилаль».

Напомним, 8 сезонов выступал за « », выиграл с клубом чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии, а также Кубок лиги. Кроме того, бразилец победил с «красными» в Лиге Европы, Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и на клубном чемпионате мира.

За « » у него 17 матчей в чемпионате, 3 гола (он сделал хет-трик в первом матче за «Аль-Ахли» в августе и с тех пор не забивал) и 2 ассиста. Подробную статистику игрока смотрите здесь.

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