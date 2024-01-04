Фирмино может вернуться в АПЛ. Он хочет уйти из «Аль-Ахли», «Фулхэму» предложили его подписать

Теги Ливерпуль Фулхэм премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Ахли Джидда Роберто Фирмино Футбол

Роберто Фирмино может вернуться в АПЛ.

По данным talkSPORT, форвард «Аль-Ахли» хочет покинуть саудовский клуб, его предложили клубам Премьер-лиги – в том числе «Фулхэму».

«Фулхэм» ищет замену Александару Митровичу, который летом ушел в «Аль-Хилаль».

Напомним, Фирмино 8 сезонов выступал за «Ливерпуль», выиграл с клубом чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии, а также Кубок лиги. Кроме того, бразилец победил с «красными» в Лиге Европы, Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и на клубном чемпионате мира.

За «Аль-Ахли» у него 17 матчей в чемпионате, 3 гола (он сделал хет-трик в первом матче за «Аль-Ахли» в августе и с тех пор не забивал) и 2 ассиста. Подробную статистику игрока смотрите здесь.

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11 комментариев
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Быстро наигрались)) Бензема тоже не особо доволен, судя по всему
+15
0
+15
Ответ savik-A.M.
так Фермино по факту там и не заиграл даже , три года в 17 матчах , для Аравии это полный провал
И все 3 в одном матче
+7
0
+7
Я не фанат Саудии, здесь не только от ребят зависит, жить в такой ортодоксальной мусульманской стране не каждому в кайф даже за много миллионов.
+2
0
+2
в мю пригодился бы
+2
-1
+1
так Фермино по факту там и не заиграл даже , три года в 17 матчах , для Аравии это полный провал
+3
-2
+1
Лигу Европы не выигрывал Ливерпуль
+1
0
+1
Ответ Amsterdam
Ну и шо там по итогу? Ребята даже пол года не могут отработать контракты. Даже в Китае вроде терпели по 2-3 года. Забавно вспоминать слова криштиану, где он говорит о том что это топовый чемпионат)
а в чем проблема то? один игрок ,возможно хочет уйти,да и то не факт и уже все? вся лига развалилась? амстердама перепил,что ли?
+7
-6
+1
В Арсенал может?
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Он бы щас и Ливеру вполне пригодился бы, в отличие от Нюньеса, мог (нет нет, да и да) решать
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Первый пошёл...
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