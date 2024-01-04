Фирмино может вернуться в АПЛ. Он хочет уйти из «Аль-Ахли», «Фулхэму» предложили его подписать
Роберто Фирмино может вернуться в АПЛ.
По данным talkSPORT, форвард «Аль-Ахли» хочет покинуть саудовский клуб, его предложили клубам Премьер-лиги – в том числе «Фулхэму».
«Фулхэм» ищет замену Александару Митровичу, который летом ушел в «Аль-Хилаль».
Напомним, Фирмино 8 сезонов выступал за «Ливерпуль», выиграл с клубом чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии, а также Кубок лиги. Кроме того, бразилец победил с «красными» в Лиге Европы, Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и на клубном чемпионате мира.
За «Аль-Ахли» у него 17 матчей в чемпионате, 3 гола (он сделал хет-трик в первом матче за «Аль-Ахли» в августе и с тех пор не забивал) и 2 ассиста. Подробную статистику игрока смотрите здесь.
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