Полиция установила, что друг детства Погба был организатором его похищения. Он выставлял себя пострадавшим

Теги Ювентус серия А Италия происшествия Поль Погба Футбол

Друг детства Поля Погба организовал его похищение в марте 2022 года.

В ходе расследования Адама К. утверждал, что он, как и полузащитник «Ювентуса», который сейчас отстранен из-за положительной допинг-пробой, является жертвой злоумышленников. Согласно его показаниям, он тоже находился в квартире, куда Погба привезли люди, вымогавшие у него 13 млн евро. Адама заявил, что там его ограбили люди, вооруженные автоматами Калашникова. У самого футболиста были сомнения относительно роли Адама в этом деле.

Как пишет L’Équipe, в сентябре 2023-го полиция получила доступ к записям телефонных разговоров, которые свидетельствуют о том, что Адама был организатором похищения.

Примерно за 10 дней до похищения Адама К. сказал Мамаду М., еще одному другу Погба, в сообщении в WhatsApp: «Вы должны бить сильно!» Кроме того, Адама говорил, что лучше потребовать у футболиста «25 миллионов». Затем мужчины договорились определиться с планом действий как можно скорее и удостовериться в том, что «каждый сыграет свою роль».

Напомним, Поль рассказал полиции, что в марте 2022 года его друзья детства и двое вооруженных мужчин в капюшонах заманили его в квартиру в Париже и потребовали 13 млн евро за то, что на протяжении 13 лет тайно обеспечивали его безопасность. У них были винтовки M16 и автоматы. Злоумышленники обвиняли Погба в том, что тот перестал помогать, начав профессиональную карьеру футболиста. Погба отказался платить, но в апреле все же передал 100 тысяч евро некоему Бабакару.

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16 комментариев
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Короля делает свита.
А в окружении Погба лишь фальшь и нахлебники. Уж лучше мама Рабьо, чем так.
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Ответ Антон Фалафель
Лучше после такого Погбе с неграми не дружить.
Они же обеспечивали его охрану. И если бы не Мамаду, то белые работорговцы давно бы вывезли Погба на корабле и продали на невольничьем рынке под Джексонвиллем.
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Лучше после такого Погбе с неграми не дружить.
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Какие-то адамы, мамаду, бубакары. Они его в Зимбабве похитили?
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Погба это просто человек мем. От суперталанта, от которого ожидали новой эпохи в истории футбола, масштаба Иньесты, до клоуна за жалких 5 лет.
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Так вот что имеется в виду когда пишут про важное во всех делах "окружение футболистов" (особенно тех, что с африканскими корнями) - разнообразные Мамаду и Бабакары с автоматами.
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ща падайду к каму нибуть на улитсе и скажу что тайно обеспечивал его безопасность 20 лет
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Ответ ОттоДракула
Какие-то адамы, мамаду, бубакары. Они его в Зимбабве похитили?
Написано же ,что в Париже. Так что вы практически угадали)
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Интересно, можно ли всех перечисленных в тексте называть темными личностями?
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не сильно удивлюсь, если окажется, что этому Адаме сам погбпа по Вайберу надиктовывал план
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По Погба хоть сейчас снимай фильм, сколько у него всего в жизни происходит: шаманы, допинги, похищения...
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А мне нравится креатив " мы 13 лет ,,ТАЙНО,, обеспечивали твою безопасность. Так что вот тебе счет за услуги"
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Ответ ОттоДракула
Они же обеспечивали его охрану. И если бы не Мамаду, то белые работорговцы давно бы вывезли Погба на корабле и продали на невольничьем рынке под Джексонвиллем.
И заставили бы играть в футбол?
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Ответ Меган Лайф
Погба это просто человек мем. От суперталанта, от которого ожидали новой эпохи в истории футбола, масштаба Иньесты, до клоуна за жалких 5 лет.
Чет много взял, он после перехода в МЮ уже сдал
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Ответ Глыба
ща падайду к каму нибуть на улитсе и скажу что тайно обеспечивал его безопасность 20 лет
Если тебе пофиг, то могу дать тебе один адрес и телефон😉😂
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