Полиция установила, что друг детства Погба был организатором его похищения. Он выставлял себя пострадавшим

Друг детства Поля Погба организовал его похищение в марте 2022 года.

В ходе расследования Адама К. утверждал, что он, как и полузащитник « », который сейчас отстранен из-за положительной допинг-пробой, является жертвой злоумышленников. Согласно его показаниям, он тоже находился в квартире, куда Погба привезли люди, вымогавшие у него 13 млн евро. Адама заявил, что там его ограбили люди, вооруженные автоматами Калашникова. У самого футболиста были сомнения относительно роли Адама в этом деле.

Как пишет L’Équipe, в сентябре 2023-го полиция получила доступ к записям телефонных разговоров, которые свидетельствуют о том, что Адама был организатором похищения.

Примерно за 10 дней до похищения Адама К. сказал Мамаду М., еще одному другу Погба, в сообщении в WhatsApp: «Вы должны бить сильно!» Кроме того, Адама говорил, что лучше потребовать у футболиста «25 миллионов». Затем мужчины договорились определиться с планом действий как можно скорее и удостовериться в том, что «каждый сыграет свою роль».

Напомним, рассказал полиции, что в марте 2022 года его друзья детства и двое вооруженных мужчин в капюшонах заманили его в квартиру в Париже и потребовали 13 млн евро за то, что на протяжении 13 лет тайно обеспечивали его безопасность. У них были винтовки M16 и автоматы. Злоумышленники обвиняли Погба в том, что тот перестал помогать, начав профессиональную карьеру футболиста. Погба отказался платить, но в апреле все же передал 100 тысяч евро некоему Бабакару.

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