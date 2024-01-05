Маурисио Почеттино: «От «Челси» всегда ждут побед, мы не можем быть удовлетворены. Нужно время»

Маурисио Почеттино заявил, что на строительство сильного «Челси» нужно время.

Также тренер «Челси» высказался о том, что команде предстоит сыграть в нескольких турнирах.

«Думаю, это хорошая возможность, потому что разные турниры позволяют нам предоставить разным игрокам возможность сыграть. Так мы можем увидеть, как они себя ведут, как выступают.

Завтрашний матч Кубка Англии – важный для нас. Это очень важная игра. Затем – еще один важный матч, полуфинал Кубка лиги против « ». Затем – игра против «Фулхэма». Я считаю, что это очень важно. Считаю, это связано со строительством команды и с возможностью обеспечить игрокам хороший опыт, соревноваться на высоком уровне на «Стэмфорд Бридж».

Это процесс, и мы довольны тем, в какой момент все это происходит. Не думаю, что мы можем быть удовлетворены, ведь это «Челси», здесь всегда ждут побед. Но если проанализировать процесс, то я считаю, что на процесс нужно время. Сейчас эволюция на том этапе, который и нужен. Несмотря на все обстоятельства, мы находимся в той ситуации, в которой должны быть», – сказал .

6 января « » сыграет в 3-м раунде Кубка Англии против « », 9-го – в полуфинале Кубка лиги против «Мидлсбро».

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