У Канселу растяжение связки колена. Защитник «Барсы» может пропустить Суперкубок Испании
У Жоау Канселу выявлено растяжение связок колена.
Защитник «Барселоны» получил травму в 1-м тайме матча 19-го тура Ла Лиги с «Лас-Пальмасом» (2:1). Канселу и футболист «Лас-Пальмаса» Максимо Перроне одновременно ударили по мячу, после чего португалец упал на газон и схватился за левое колено. Он был заменен на 11-й минуте встречи.
Как сообщает пресс-служба «Барселоны», по результатам обследования у Канселу выявлено растяжение медиальной коллатеральной связки левого колена. Сроки восстановления португальца будут известны позже.
Diario Sport отмечает, что Канселу может пропустить матч Кубка Испании против «Барбастро», а также Суперкубок Испании.
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