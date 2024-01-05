У Канселу растяжение связки колена. Защитник «Барсы» может пропустить Суперкубок Испании

Теги Барселона Ла Лига травмы Суперкубок Испании Жоау Канселу Здоровье Футбол

У Жоау Канселу выявлено растяжение связок колена.

Защитник «Барселоны» получил травму в 1-м тайме матча 19-го тура Ла Лиги с «Лас-Пальмасом» (2:1). Канселу и футболист «Лас-Пальмаса» Максимо Перроне одновременно ударили по мячу, после чего португалец упал на газон и схватился за левое колено. Он был заменен на 11-й минуте встречи.

Как сообщает пресс-служба «Барселоны», по результатам обследования у Канселу выявлено растяжение медиальной коллатеральной связки левого колена. Сроки восстановления португальца будут известны позже.

Diario Sport отмечает, что Канселу может пропустить матч Кубка Испании против «Барбастро», а также Суперкубок Испании.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
здоровья одному из лучших ПЗ этого сезона
+2
-2
0
это швах, смотреть на потуги Бальде после сезонов Альбы без крови в глазах не получается
0
0
0
Это серьезная потеря для Барсы. Крепкого здоровья, Жоао! Выздоравливай поскорее!
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий