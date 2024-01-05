У Канселу растяжение связки колена. Защитник «Барсы» может пропустить Суперкубок Испании

У Жоау Канселу выявлено растяжение связок колена.

Защитник «Барселоны» получил травму в 1-м тайме матча 19-го тура с «Лас-Пальмасом» (2:1). Канселу и футболист « » Максимо Перроне одновременно ударили по мячу, после чего португалец упал на газон и схватился за левое колено. Он был заменен на 11-й минуте встречи.

Как сообщает пресс-служба «Барселоны», по результатам обследования у выявлено растяжение медиальной коллатеральной связки левого колена. Сроки восстановления португальца будут известны позже.

Diario Sport отмечает, что Канселу может пропустить матч Кубка Испании против «Барбастро», а также Суперкубок Испании.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам