Клопп о словах Салаха о секторе Газа: «Личности с сильными характерами важны. Журналистам хорошо – никто не спрашивает вашего мнения по этому поводу»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Сборная Египта по футболу Сборная Палестины по футболу Мохамед Салах Политика Футбол

Юрген Клопп высказался о словах Мохамеда Салаха о секторе Газа.

Вингер «Ливерпуля» и сборной Египта заявил: «Гуманитарная помощь должна быть доставлена в Газу немедленно. Призываю мировых лидеров предотвратить дальнейшую резню невинных душ». Кроме того, Салах сделал пожертвование в пользу жителей сектора Газа.

«Очень важно, чтобы у нас были личности с сильными характерами. Я в этом и не сомневался.

Но это не подходящее место, чтобы обсуждать эту суперсерьезную тему в футбольном сообществе.

Вам [журналистам] хорошо – никто не спрашивает вашего мнения по этому поводу. Я думаю, нам следует оставить это за пределами этой комнаты.

Я ни на секунду не сомневался в характере Мо, но это не имеет ничего общего с его посланием», – сказал главный тренер «Ливерпуля» Клопп на пресс-конференции перед матчем АПЛ с «Эвертоном».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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14 комментариев

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Unwar25
У Салаха одно из самых адекватных посланий, в котором прямым текстом говорится «все жизни священы и важны», но некоторые особо одаренные читают и видят только то, что им выгодно.
+42
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Дмитрий Крутенко
Растоптал и унизил журналюгу)
+35
-3
+32
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Lionel Van Damme
Ответ Unwar25
У Салаха одно из самых адекватных посланий, в котором прямым текстом говорится «все жизни священы и важны», но некоторые особо одаренные читают и видят только то, что им выгодно.
да, пожалуй, он по-умнее всех кто высказался.
+9
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Ебздрогыч
Какой же Клопп дипломатичный!
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Ллб
Ответ City!
> Но это не подходящее место, чтобы обсуждать эту супер серьезную тему в футбольном сообществе. Не то что ты сам Юрген то, а.
Чел, ему задали вопрос , а он просто ответил, при этом довольно таки дипломатично ,съехав с темы, в конце
+5
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Vatikan
Все мы в детстве слушали сектор газа, поэтому большинство за него
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УльтраПравый
Блин, ну боевики Хамас нелюди, да, но евреев, в большинстве русских, вроде Чубайса, я не люблю больше! Так что правые за Палестину, как бы это не звучало))
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Артур Кузьминский
Мо надо было обратится не к мировым лидерам, а хотяб к своим. Почему-то, власти самого Египта не хотят пускать беженцев из Палестины в свою страну.
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Amalfitano
Ответ Артур Кузьминский
Мо надо было обратится не к мировым лидерам, а хотяб к своим. Почему-то, власти самого Египта не хотят пускать беженцев из Палестины в свою страну.
Да какие мировые лидеры? О чём ты? Этот мир всегда зиждился на силе. Тот кто сильнее тот и прав. Сказки про гуманизм возможны только в сытых обществах и только когда тебе на голову не падает тонны взрывчатки каждый день.
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