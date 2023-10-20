Клопп о словах Салаха о секторе Газа: «Личности с сильными характерами важны. Журналистам хорошо – никто не спрашивает вашего мнения по этому поводу»
Юрген Клопп высказался о словах Мохамеда Салаха о секторе Газа.
Вингер «Ливерпуля» и сборной Египта заявил: «Гуманитарная помощь должна быть доставлена в Газу немедленно. Призываю мировых лидеров предотвратить дальнейшую резню невинных душ». Кроме того, Салах сделал пожертвование в пользу жителей сектора Газа.
«Очень важно, чтобы у нас были личности с сильными характерами. Я в этом и не сомневался.
Но это не подходящее место, чтобы обсуждать эту суперсерьезную тему в футбольном сообществе.
Вам [журналистам] хорошо – никто не спрашивает вашего мнения по этому поводу. Я думаю, нам следует оставить это за пределами этой комнаты.
Я ни на секунду не сомневался в характере Мо, но это не имеет ничего общего с его посланием», – сказал главный тренер «Ливерпуля» Клопп на пресс-конференции перед матчем АПЛ с «Эвертоном».
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