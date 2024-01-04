Николай Наумов: «Как экономика перестроилась на импортозамещение, так и в футболе надо переходить на внутренний ресурс. Пока слабо идет, к сожалению»

Николай Наумов призвал перестраивать российский футбол на внутренний рынок.

– Я верю в наш российский футбол, но мне не нравится, что сейчас, в условиях изоляции, команды очень слабо перестраиваются. Нужно понимать, что мы будем жить в другом мире, в мире обособленном, в том числе, и в футбольном плане.

Я не думаю, что нас скоро вернут в Европу, я думаю, что это длительный процесс. Поэтому РФС должен перестраиваться, думать больше о нашем футболе, о внутреннем резерве, поднимать наши школы, строить новые, создавать новые структуры.

Как экономика перестроилась на импортозамещение, так и в футболе надо переходить на внутренний ресурс. К сожалению, пока это слабо идет.

– Но ведь, например, сборная наоборот совсем не хочет обосабливаться…

– А сборной как раз этого делать не надо, ей надо искать соперников – БРИКС, ШОС, те страны, которые в содружестве с нами. Надо проводить турниры, товарищеские игры. И всегда нужно давать о себе знать, заявлять о том, что мы готовы к сотрудничеству, чтобы весь мир понимал, что мы не закрыты, – заявил бывший президент «Локомотива».

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