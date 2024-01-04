Николай Наумов: «Как экономика перестроилась на импортозамещение, так и в футболе надо переходить на внутренний ресурс. Пока слабо идет, к сожалению»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Николай Наумов Политика Футбол

Николай Наумов призвал перестраивать российский футбол на внутренний рынок.

– Я верю в наш российский футбол, но мне не нравится, что сейчас, в условиях изоляции, команды очень слабо перестраиваются. Нужно понимать, что мы будем жить в другом мире, в мире обособленном, в том числе, и в футбольном плане.

Я не думаю, что нас скоро вернут в Европу, я думаю, что это длительный процесс. Поэтому РФС должен перестраиваться, думать больше о нашем футболе, о внутреннем резерве, поднимать наши школы, строить новые, создавать новые структуры.

Как экономика перестроилась на импортозамещение, так и в футболе надо переходить на внутренний ресурс. К сожалению, пока это слабо идет.

– Но ведь, например, сборная наоборот совсем не хочет обосабливаться…

– А сборной как раз этого делать не надо, ей надо искать соперников – БРИКС, ШОС, те страны, которые в содружестве с нами. Надо проводить турниры, товарищеские игры. И всегда нужно давать о себе знать, заявлять о том, что мы готовы к сотрудничеству, чтобы весь мир понимал, что мы не закрыты, – заявил бывший президент «Локомотива».

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

25 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Москвич - JAC
Волга - Hongqi
Норм перестроились
+34
-3
+31
Я думал это Колян из Реальных пацанов
+14
0
+14
Этот завхоз предлагает китайских футболистов завезти??
+12
0
+12
Ответ Groznyi2024
Москвич - JAC Волга - Hongqi Норм перестроились
Будет Иванов-Чуть Сунь Буй.
+9
0
+9
C 2014 носятся с этим импортозамещением, но пока ничего кроме как клеить свои наклейки на китайские изделия не придумали.
+8
-1
+7
Экономика пока лишь перестроилась на удорожание импорта ,из-за обходной логистики через страны-посредники ,и просевшего курса местной валюты.
Никакого глобального импортозамещения в любой технологичной сфере без громадной потери в качестве, за полтора года, невозможно
+7
0
+7
Импортозамещение по-российски: заменили европейский импорт на китайский. Задание выполнено, товарищи!
+6
-1
+5
Ответ E.V.P.
Ну а как иначе, если десятилетиями автомобильную отрасль не развивали и шли по пути открытия заводов проверенных брендов: шкода, ниссан, киа и тд. Сразу нереально наладить своё производство и запустить выпуск комплектующих. Пока пытаются хотя бы сохранить рабочие места. Дальше посмотрим что выйдет
а с яйцами что
+5
0
+5
Ответ E.V.P.
Ну а как иначе, если десятилетиями автомобильную отрасль не развивали и шли по пути открытия заводов проверенных брендов: шкода, ниссан, киа и тд. Сразу нереально наладить своё производство и запустить выпуск комплектующих. Пока пытаются хотя бы сохранить рабочие места. Дальше посмотрим что выйдет
Как это не развивали? А всяческие поблажки для для лады от государства? А налоги на ввоз иностранных машин? А всякие субсидии..?
+4
0
+4
Ответ selso99
Этот завхоз предлагает китайских футболистов завезти??
Паспорта на них наклеивать.
+4
0
+4
Товарищ в курсе, что даже патрушев сказал, что импортозамещение не работает?)
+3
0
+3
экономика перестроилась на импортозамещение это когда на китайские авто начали клеить шильдик " москвич " ? Так зенит уже подхватил эстафету , паспорта российский бразильцам выдавать
+4
-2
+2
Как экономика перестроилась, так и Наумов д
0
0
0
платить в рублях педре-это выше сил милера.
0
0
0
А если честно, то никак не идет.
0
0
0
Предлагает звать китайцев давая им русские имена?
0
0
0
Колян знает тропинки волшебных полян
0
0
0
Экономика перестроилась, но не на импортозамещение, а на смену торговых партнёров.
0
0
0
Ответ Иван Грозный
Я думал это Колян из Реальных пацанов
По типажу похож.
0
0
0
Ответ Overkiller
По типажу похож.
по уровню интеллекта тоже недалеко ушел
+1
-1
0
Ответ VuNePonimaete
Товарищ в курсе, что даже патрушев сказал, что импортозамещение не работает?)
Патрушев - это какой-то специалист в экономике?
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий