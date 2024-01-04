Лас-Пальмас – Барселона: прогноз на матч 04.01.2024, чемпионат Испании, Ла Лига

В четверг, 4 января Барселона Хави Эрнандеса проведет свой первый матч в новом году. «Блаугранас» отправятся в гости к крайне неуступчивому Лас-Пальмасу. Встреча состоится в рамках 19 тура испанской Ла Лиги. Стартовый свисток прозвучит в 23:30 по московскому времени.

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Рекомендованная ставка: тотал меньше 3 голов (1,71).

Лас-Пальмас

Подопечные Хавьера Пимьенты проводят очень солидный сезон после триумфального возвращения в Примеру. «Островитяне» занимают девятую строчку в турнирной таблице и демонстрируют готовность цепляться за результат в матчах практически с любыми соперниками.

Свой последний матч в первой части сезона Лас-Пальмас отбегал еще 20 декабря. Подопечные Пимьенты навязали борьбу Атлетику из Бильбао, но все же уступили баскам со счетом 0:1.

«Островитяне» подходят к рандеву с «Барсой» в оптимальном составе. Все ключевые исполнители в строю и в штатном режиме готовятся к игре с одним из флагманов Ла Лиги.

Барселона

«Блаугранас» выдают нестабильную кампанию на домашней арене, в связи с чем в прессе продолжают смаковать возможную отставку Хави Эрнандеса.

В то же время издание AS утверждает, что тренеру дадут доработать до завершения сезона и отправят на биржу труда в том случае, если «Барса» не сможет выиграть ни одного трофея. Как бы там ни было, сам Хави продолжает излучать оптимизм.

«Я полностью несу ответственность за результат, но я знаю, что делаю и верю в свою работу. Сезон длинный, у нас есть время исправить ситуацию.

Конечно, тренируя Барселону вы всегда будете под сумасшедшим давлением. Болельщики, пресса – все ждут от вас только побед. Я давно смирился с этим, если вы хотите стать топовым тренером, то нужно мириться с критикой и давлением», – говорит Хави Эрнандес.

Заметим, что у «блаугранас» имеются серьезные кадровые потери в центре поля. Гави выбыл до конца сезона + Педри точно не поможет «сине-гранатовым» в поединке с Лас-Пальмасом на стадионе «Гран-Канария».

Лас-Пальмас – Барселона: история личных встреч

Суммарно соперники провели 68 матчей в рамках элитного футбольного дивизиона Испании. Как не тяжело догадаться – тотальное превосходство на стороне «блаугранас». «Барса» одержала 41 победу при 19 поражениях. Еще 8 встреч завершились мировым исходом.

Последний раз команды играли на «Гран-Канарии» в Примере 1 марта 2018 года. Тогда оппоненты не выявили победителя – 1:1.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Лас-Пальмас – Барселона

Аналитики букмекерских контор выделили «Барсу» в статусе явного фаворита противостояния с подопечными Хавьера Пимьенты. БК BetBoom предлагает поставить на победу «сине-гранатовых» с коэффициентом 1,55. Успех Лас-Пальмаса оценили в 5,85. Ничья идет за 4,36.

В сезоне 2023/2024 Лас-Пальмас успел заслужить реноме «зубастой» команды с хорошей обороной. За 18 туров далеко не элитный по составу коллектив пропустил всего лишь 15 мячей. Для сравнения: Барселона пропустила на 6 голов больше.

Лас-Пальмас явно построит игру на контратаках и будет уделять максимально много внимания сохранности своих ворот. У «Барсы», как уже упоминалось выше, есть кадровые потери, к тому же на протяжении всей кампании атака «блаугранас» выглядит не лучшим образом. Предлагаем поставить на то, что команды не пробьют тотал больше 3 голов. Букмекерская контора BetBoom дает на такой вариант развития событий коэффициент 1,71.

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