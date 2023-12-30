Лас-Пальмас – Барселона где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Ла Лига, Чемпионат Испании 4 января
В четверг, 4 января, сыграют Лас-Пальмас и Барселона в 19 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Эстадио де Гран Канария».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Okko.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Лас-Пальмас – Барселона
- Начало матча запланировано на 23:30 по московскому времени.
Ла Лига: Чемпионат Испании по футболу: все новости