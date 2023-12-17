Ди Каприо признался, что не следит за футболом: «Что такое «Арсенал»?» Озил отреагировал: «Арсенал» старше 25, откуда Лео о нем знать?»

Теги Месут Озил премьер-лига Англия Арсенал ахахаха кино Футбол

Месут Озил отреагировал на слова Леонардо Ди Каприо о футболе.

12 декабря американский актер посетил мероприятие, посвященное фильму Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны», где Ди Каприо сыграл главную роль. Оно прошло в лондонском кинотеатре ODEON Luxe.

Ди Каприо высмеял предположение о том, что футболисты АПЛ – более сильные спортсмены, чем баскетболисты НБА: «Они лучше, чем Майкл Джордан, величайший баскетболист всех времен?»

Обладатель премии «Оскар» также признал, что не следит за футбольными командами. «Что такое «Арсенал»?» – пошутил актер. 

Месут Озил прокомментировал это высказывание Ди Каприо. «Футбольному клубу «Арсенал» больше 25 лет… Так откуда ему о нем знать?» – написал бывший полузащитник «канониров». 

Экс-футболист поиронизировал над тем фактом, что Ди Каприо не встречается с девушками старше 25 лет. 

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре

58 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Озил и на Спортсе бы не затерялся, как говорится
+280
-9
+271
А у Озила с чувством юмора проблем нет..)
+118
-6
+112
Озил классно Лео отвозил :)
+80
-15
+65
Артета:А Джордан доминировал как я?
+40
0
+40
Разговаривают два актера:
— Хотелось бы сыграть Илью Ильича Обломова.
— Почему?
— Там всё первое действие можно играть, не вставая с дивана...
— Ясно... А я бы хотел сыграть Герасима...
— А это еще почему?
— Чтобы слов не учить...
©
+30
-3
+27
Ответ Надоело париться в бане
Озил и на Спортсе бы не затерялся, как говорится
Целую твои глаза.
+24
-2
+22
Возможно, Ди Капри слышал про ФК Краснодар)
+18
0
+18
Ответ QWertY
На 35млн. У Озила 27млн подписчиков, а у Ди Каприо 62млн
люди без подписок уже не люди, дивный новый мир
+15
-1
+14
Ответ Jesse Boy
интересно, насколько больше людей знают Ли Каприо, нежели Озила?
Намного, все знают практически
+13
0
+13
Норм шутка)
+14
-2
+12
интересно, насколько больше людей знают Ли Каприо, нежели Озила?
+16
-9
+7
Ответ AF007
Комментарий скрыт
А ты у нас мастер юмора
+8
-2
+6
Анри: Я предпочитаю фильмы с Бредом Питтом
+7
-1
+6
Ответ Jesse Boy
интересно, насколько больше людей знают Ли Каприо, нежели Озила?
в сотни раз.
+5
0
+5
Ответ igls54
Озил классно Лео отвозил :)
я думаю, Лео не против шуток на этот счет
+6
-2
+4
Уау, да это ж панчлайн года
+7
-3
+4
Ответ Мыкола
Комментарий скрыт
Провёл? бред не неси. Это была шутка , думаю Лео оценил бы .
+5
-1
+4
следующий вопрос Лео - что такое озил?
+4
-1
+3
Ответ gninnur esrever*
АПЛ в данный момент > НБА Во время Джордана, конечно же, было совсем наоборот.
Что, простите? Возможно, в Европе, и то, не уверен… За океан точно нет
+4
-1
+3
Ответ Надоело париться в бане
Озил и на Спортсе бы не затерялся, как говорится
Чернявского бы укатал катком сатиры
+3
0
+3
Ответ Мыкола
Комментарий скрыт
Ди Каприо намного больше актёр, чем Озил футболист (если, конечно, такое сравнивать можно).
+3
-1
+2
Ответ Jesse Boy
интересно, насколько больше людей знают Ли Каприо, нежели Озила?
Тебя интересует разница? По-моему тут интереснее соотношение.
+3
-1
+2
Ответ QWertY
На 35млн. У Озила 27млн подписчиков, а у Ди Каприо 62млн
не все через инстаграм измеряется
+2
0
+2
Ну сильнее не знаю, но равный Джордану есть один игрок, правда с РПЛ, к сведению Ди Каприо
+2
0
+2
Ответ ss_podonok
я до 2018 тоже не следил. только начал смотреть чм по ящику и фанатеть от кейна
Патрика?
+1
0
+1
Просто Ди Каприо за Тоттенхэм
+2
-1
+1
АПЛ в данный момент > НБА

Во время Джордана, конечно же, было совсем наоборот.
+6
-5
+1
Кто такой Озил?
+1
0
+1
Ответ Надоело париться в бане
Озил и на Спортсе бы не затерялся, как говорится
Смолов : Джордан? Вы сказали Джордан?😏
0
0
0
Ответ OnTuMyC
люди без подписок уже не люди, дивный новый мир
;D
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий