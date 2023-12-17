Ди Каприо признался, что не следит за футболом: «Что такое «Арсенал»?» Озил отреагировал: «Арсенал» старше 25, откуда Лео о нем знать?»
Месут Озил отреагировал на слова Леонардо Ди Каприо о футболе.
12 декабря американский актер посетил мероприятие, посвященное фильму Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны», где Ди Каприо сыграл главную роль. Оно прошло в лондонском кинотеатре ODEON Luxe.
Ди Каприо высмеял предположение о том, что футболисты АПЛ – более сильные спортсмены, чем баскетболисты НБА: «Они лучше, чем Майкл Джордан, величайший баскетболист всех времен?»
Обладатель премии «Оскар» также признал, что не следит за футбольными командами. «Что такое «Арсенал»?» – пошутил актер.
Месут Озил прокомментировал это высказывание Ди Каприо. «Футбольному клубу «Арсенал» больше 25 лет… Так откуда ему о нем знать?» – написал бывший полузащитник «канониров».
Экс-футболист поиронизировал над тем фактом, что Ди Каприо не встречается с девушками старше 25 лет.
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— Хотелось бы сыграть Илью Ильича Обломова.
— Почему?
— Там всё первое действие можно играть, не вставая с дивана...
— Ясно... А я бы хотел сыграть Герасима...
— А это еще почему?
— Чтобы слов не учить...
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Во время Джордана, конечно же, было совсем наоборот.