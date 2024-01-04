Мората сделал хет-трик в матче с «Жироной». Лишь Беллингем забил больше Альваро в Ла Лиге – 13 голов против 12

Теги Реал Мадрид Хетафе Атлетико Ла Лига Жирона Антуан Гризманн Альваро Мората Родриго Де Поль Борха Майораль Джуд Беллингем Футбол

Альваро Мората трижды забил в матче с «Жироной».

Нападающий «Атлетико» отличился на 14-й, 44-й и 54-й минутах матча 19-го тура Ла Лиги. Ассистировали ему Антуан Гризманн и Родриго Де Поль (дважды).

Теперь на счету 31-летнего испанца 12 голов в текущем чемпионате Испании. Он догнал Борху Майораля из «Хетафе» и уступает лишь Джуду Беллингему из «Реала» – у англичанина 13 мячей.

Подробно со статистикой Мораты можно ознакомиться здесь.

«Жирона» – «Атлетико» – 3:3. Мората сравнял счет. Онлайн-трансляция

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мората в порядке, а Джуд вряд ли выиграет гонку бомбардиров, хотя само участие уже круто)
+9
0
+9
Я сейчас больше охренел, что у Довбика 11 голов. знал, конечно, что он талант, но не думал , что настолько
+5
-2
+3
Капитанская повязка в сборной мотивировала проводить лучший сезон в карьере.

Вообще Мората судя по тому, что я о нем знаю, по-человечески симпатичный футболист. Не помню за ним каких-то провокаций, а помню неуверенность в себе после плохой реализации и тд. В нем слишком мало альфовости для игрока такого уровня, но доверие его окрыляет)
+2
-1
+1
Но Мората не был бы Моратой, если бы не забил из офсайда
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий