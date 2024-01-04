Мората сделал хет-трик в матче с «Жироной». Лишь Беллингем забил больше Альваро в Ла Лиге – 13 голов против 12
Альваро Мората трижды забил в матче с «Жироной».
Нападающий «Атлетико» отличился на 14-й, 44-й и 54-й минутах матча 19-го тура Ла Лиги. Ассистировали ему Антуан Гризманн и Родриго Де Поль (дважды).
Теперь на счету 31-летнего испанца 12 голов в текущем чемпионате Испании. Он догнал Борху Майораля из «Хетафе» и уступает лишь Джуду Беллингему из «Реала» – у англичанина 13 мячей.
Подробно со статистикой Мораты можно ознакомиться здесь.
«Жирона» – «Атлетико» – 3:3. Мората сравнял счет. Онлайн-трансляция
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Вообще Мората судя по тому, что я о нем знаю, по-человечески симпатичный футболист. Не помню за ним каких-то провокаций, а помню неуверенность в себе после плохой реализации и тд. В нем слишком мало альфовости для игрока такого уровня, но доверие его окрыляет)