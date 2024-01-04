Мората сделал хет-трик в матче с «Жироной». Лишь Беллингем забил больше Альваро в Ла Лиге – 13 голов против 12

Альваро Мората трижды забил в матче с «Жироной».

Нападающий «Атлетико» отличился на 14-й, 44-й и 54-й минутах матча 19-го тура . Ассистировали ему и (дважды).

Теперь на счету 31-летнего испанца 12 голов в текущем чемпионате Испании. Он догнал Борху Майораля из «Хетафе» и уступает лишь из « » – у англичанина 13 мячей.

Подробно со статистикой Мораты можно ознакомиться здесь.

«Жирона» – «Атлетико» – 3:3. Мората сравнял счет. Онлайн-трансляция

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