«Айнтрахт» подписал защитника сборной Германии U21 Брауна и оставил до конца сезона в «Нюрнберге»
«Айнтрахт» объявил о трансфере защитника сборной Германии U21.
Клуб из Франкфурта приобрел у «Нюрнберга» Натаниэля Брауна и заключил с ним контракт сроком до 2029 года.
Остаток сезона 20-летний футболист проведет в прежней команде на правах аренды.
Во второй лиге Германии Браун в текущем сезоне сыграл 13 раз и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: eintracht.de
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