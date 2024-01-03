«Айнтрахт» подписал защитника сборной Германии U21 Брауна и оставил до конца сезона в «Нюрнберге»

Теги Нюрнберг Айнтрахт Франкфурт бундеслига Германия трансферы Д2 Германия Натаниэль Браун Футбол

«Айнтрахт» объявил о трансфере защитника сборной Германии U21.

Клуб из Франкфурта приобрел у «Нюрнберга» Натаниэля Брауна и заключил с ним контракт сроком до 2029 года.

Остаток сезона 20-летний футболист проведет в прежней команде на правах аренды.

Во второй лиге Германии Браун в текущем сезоне сыграл 13 раз и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: eintracht.de

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