«Ньюкасл» думает об увольнении Хау и назначении тренера «Жироны» Мичела

Мичел Санчес может покинуть пост главного тренера «Жироны».

Как сообщает Marca, « » со всей серьезностью рассматривает возможность приглашения 48-летнего испанца.

В текущем сезоне «сороки» под руководством идут на 9-м месте после 20 туров . « » делит первую строчку в таблице с «Реалом».

Хау возглавил «Ньюкасл» в ноябре 2021 года. В прошлом сезоне команда заняла четвертое место в АПЛ и пробилась в Лигу чемпионов.

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