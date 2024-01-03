«Ньюкасл» думает об увольнении Хау и назначении тренера «Жироны» Мичела
Мичел Санчес может покинуть пост главного тренера «Жироны».
Как сообщает Marca, «Ньюкасл» со всей серьезностью рассматривает возможность приглашения 48-летнего испанца.
В текущем сезоне «сороки» под руководством Эдди Хау идут на 9-м месте после 20 туров АПЛ. «Жирона» делит первую строчку в таблице Ла Лиги с «Реалом».
Хау возглавил «Ньюкасл» в ноябре 2021 года. В прошлом сезоне команда заняла четвертое место в АПЛ и пробилась в Лигу чемпионов.
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Дай Бог переживут, сороки еще понаводят шуму и жару везде... Хау должен остаться...
Это разве Эдди виноват, что он лишился на старте сезона свой главный козырь в середине поля в лице Тонали? Что он вынужден такое безумное количество игр (АПЛ, Кубок Англии, Кубок Английской лиги, ЛЧ) проводить чуть ли не одним составом, а резерв в отличие, скажем, от "Ливерпуля" и даже "Виллы" не такой уж равноценный.
Единственное, что лично меня удивило и нужно было сделать - это наплевать на Кубок Английской лиги (как Дэвид Мойес с ВХЮ). Зачем в таком плотнейшем графике с учетом дефицита игроков надо было выставлять основу в этом турнире против "Челси" и умирать на поле 120 минут (все равно отлились)? В первом же раунде надо было выставлять молодежь и сливаться. Что толку, что красиво выбили из турнира оба Манчестера, но не хватило сил на решающие игры в ЛЧ. Т.е. приоритеты не были грамотно расставлены.
И вовсе нет никакой уверенности, что в нынешней ситуации Мичел как-то резко даст ожидаемый резалт в АПЛ. Ведь от "Жироны" таких подвигов никто не ожидал, состав команды на 80% испаноязычный, он работает в привычной домашней обстановке. До каталонцев возглавлял "Райо Вальекано" и "Уэска", прямо скажем команды без серьезных задач и давления.