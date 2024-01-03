«Ньюкасл» думает об увольнении Хау и назначении тренера «Жироны» Мичела

Теги Ньюкасл премьер-лига Англия Ла Лига возможные трансферы Жирона Эдди Хау Мичел Санчес Футбол

Мичел Санчес может покинуть пост главного тренера «Жироны».

Как сообщает Marca, «Ньюкасл» со всей серьезностью рассматривает возможность приглашения 48-летнего испанца.

В текущем сезоне «сороки» под руководством Эдди Хау идут на 9-м месте после 20 туров АПЛ. «Жирона» делит первую строчку в таблице Ла Лиги с «Реалом».

Хау возглавил «Ньюкасл» в ноябре 2021 года. В прошлом сезоне команда заняла четвертое место в АПЛ и пробилась в Лигу чемпионов.

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53 комментария
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Это будет весьма глупым решением как со стороны Ньюкасла, так и со стороны Жироны. Ни один из этих клубов по итогу не выиграет от этих действий.
+117
-1
+116
Буду надеяться на утку... Хау собрал дееспособный состав, выстроил команду, которая со дна лиги, вошла в ТОП-4...да , не задалось в ЛЧ, ну и в АПЛ тоже, но сколько травм... Тен Хаг все ноет про травмы...вы на состав сорок посмотрите....

Дай Бог переживут, сороки еще понаводят шуму и жару везде... Хау должен остаться...
+49
-1
+48
Я думал они Руни хотели назначить
+50
-2
+48
От Ньюкасла завышены ожидания, состав на уровне Брайтона, а ожидания выхода в ЛЧ
+33
-4
+29
Ответ Не уверен!!
Я думал они Руни хотели назначить
Только, если цель покинуть АПЛ в этом сезоне
+22
0
+22
Ответ Fona
От Ньюкасла завышены ожидания, состав на уровне Брайтона, а ожидания выхода в ЛЧ
На уровне Брайтона Вест Хэм, а Ньюкасл по составу как Астон Вилла
+18
-4
+14
У Ньюкасла половина состава травмированны, что они хотят от Хау, а так бы было очень круто посмотреть на тренера Жироны в АПЛ
+7
0
+7
Зачем это Мичелу сейчас?🤔
+6
0
+6
Пусть лучше физиотерапевта уволят или кто у них по медицинской части
+4
0
+4
Ответ Гоп-стоп
Это будет весьма глупым решением как со стороны Ньюкасла, так и со стороны Жироны. Ни один из этих клубов по итогу не выиграет от этих действий.
Если в конце сезона, почему нет, у Мичела будет возможность тренировать в АПЛ большой проект
+5
-2
+3
В мю с радостью заберут
+2
0
+2
Не, ну если Ньюкасл уволит Хау, то Рэтклифф сразу подсуетиться должен
+2
0
+2
Это будет очень очень большая ошибка менеджмента клуба!
Это разве Эдди виноват, что он лишился на старте сезона свой главный козырь в середине поля в лице Тонали? Что он вынужден такое безумное количество игр (АПЛ, Кубок Англии, Кубок Английской лиги, ЛЧ) проводить чуть ли не одним составом, а резерв в отличие, скажем, от "Ливерпуля" и даже "Виллы" не такой уж равноценный.
Единственное, что лично меня удивило и нужно было сделать - это наплевать на Кубок Английской лиги (как Дэвид Мойес с ВХЮ). Зачем в таком плотнейшем графике с учетом дефицита игроков надо было выставлять основу в этом турнире против "Челси" и умирать на поле 120 минут (все равно отлились)? В первом же раунде надо было выставлять молодежь и сливаться. Что толку, что красиво выбили из турнира оба Манчестера, но не хватило сил на решающие игры в ЛЧ. Т.е. приоритеты не были грамотно расставлены.
И вовсе нет никакой уверенности, что в нынешней ситуации Мичел как-то резко даст ожидаемый резалт в АПЛ. Ведь от "Жироны" таких подвигов никто не ожидал, состав команды на 80% испаноязычный, он работает в привычной домашней обстановке. До каталонцев возглавлял "Райо Вальекано" и "Уэска", прямо скажем команды без серьезных задач и давления.
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И что он сделает ? В мнгновение поднимет весь лазарет ?
+2
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+2
Такая жирная "кря кря" ....
+2
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До сих пор новые хозяева Ньюкасла принимали исключительно разумные кадровые решения. Результаты упали по вполне понятным причинам (доп матчи и недоступность основных игроков на фоне короткой скамейки). Поэтому больше верится в несколько приличных покупок в зимнее ТО, чем в смену тренера, который долгое время давал результат
+2
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Прикольно.Полсостава в лазарете,а они думают с новым тренером лучше результат будет) Сказочные...
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Ответ Isa Babaev
Если в конце сезона, почему нет, у Мичела будет возможность тренировать в АПЛ большой проект
Как я понял из оригинальной статьи, речь именно о зимних перестановках.
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7 игроков в лазарете, какие претензии к Хау? Зря они бугуртят и увольнять собираются.
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Что-то поверили в себя сильно сороки, а по сути без Хау вернутся в Шип очень быстро.
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Ответ Акира_1
Что-то поверили в себя сильно сороки, а по сути без Хау вернутся в Шип очень быстро.
Какой ещё Шип, создают топ-клуб, деньги есть, о тех временах можно забыть
+1
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Чепуха это всё. Достойный дебют в ЛЧ, достойные игроки которым есть куда расти с Хау. Многие команды которые ставят перед собой высокие задачи в следующем сезоне чуток сдают, а у него еще пол состава нет. А уходить из Жироны сейчас, ну такое. Сразу вспоминается Коутинью
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ну вот можно будет Хау вместо тен хага поставить
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Недолго музыка играла, недолго Хау танцевал.
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Ответ Karra
Если такое случится, Арсеналу надо забирать Хау. Отличная оказия попрощаться с Артетой, ибо эра беспонтового перекатывания мяча в центре поля несомненно подходит к концу. Вместе с модой на испанских тренеров и вратарей-дриблеров.
так хау с борнмутом играл во владение и перекатывание мяча. о чем ты вась?)
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Ответ Родри
У Ньюкасла половина состава травмированны, что они хотят от Хау, а так бы было очень круто посмотреть на тренера Жироны в АПЛ
А кто виноват, что они травмированы? Не тренер с его физподготовкой и высоким прессингом?
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очень тупо. Жирона еще ничего не добилась. Хау проверенный АПЛ тренер.
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Ответ Не уверен!!
Я думал они Руни хотели назначить
Для него слишком мало времени, все равно будет, на создание команды
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Если такое случится, Арсеналу надо забирать Хау. Отличная оказия попрощаться с Артетой, ибо эра беспонтового перекатывания мяча в центре поля несомненно подходит к концу. Вместе с модой на испанских тренеров и вратарей-дриблеров.
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Так Поттер свободен же
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