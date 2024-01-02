Хау о матче с «Ливерпулем»: «Не думаю, что второй пенальти был – такое нельзя ставить. В эпизоде с первым пенальти контакт был минимальным»

Эдди Хау прокомментировал назначенные пенальти в ворота «Ньюкасла».

« » обыграл «Ньюкасл» (4:2) в матче .

В первом тайме Мохамед Салах не реализовал пенальти, а во втором тайме футболист мерсисайдцев вновь получил шанс на выполнение 11-метрового удара – и реализовал попытку. Пенальти был назначен после того, как выбежал один на один с вратарем Мартином Дубравкой. Португалец обвел голкипера, но упал и не нанес удар по пустым воротам.

«Не думаю, что во втором случае был пенальти. Такое нельзя ставить. отдернул руку. Жота сделал два шага, прежде чем упал. На мой взгляд, это не пенальти.

Даже в эпизоде с первым пенальти контакт был минимальным», – сказал главный тренер « » Эдди Хау.

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