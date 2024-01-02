Хау о матче с «Ливерпулем»: «Не думаю, что второй пенальти был – такое нельзя ставить. В эпизоде с первым пенальти контакт был минимальным»

Теги Ливерпуль Ньюкасл премьер-лига Англия Мартин Дубравка Эдди Хау Диогу Жота Футбол

Эдди Хау прокомментировал назначенные пенальти в ворота «Ньюкасла».

«Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл» (4:2) в матче АПЛ.

В первом тайме Мохамед Салах не реализовал пенальти, а во втором тайме футболист мерсисайдцев вновь получил шанс на выполнение 11-метрового удара – и реализовал попытку. Пенальти был назначен после того, как Диогу Жота выбежал один на один с вратарем Мартином Дубравкой. Португалец обвел голкипера, но упал и не нанес удар по пустым воротам.

«Не думаю, что во втором случае был пенальти. Такое нельзя ставить. Мартин Дубравка отдернул руку. Жота сделал два шага, прежде чем упал. На мой взгляд, это не пенальти.

Даже в эпизоде с первым пенальти контакт был минимальным», – сказал главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау.

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13 комментариев
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Дубравка сам сказал, что контакт был и не имеет претензий к пенке.
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Прогнозируемо заострил внимание на левом пенальти, забыв рассказать об остальных эпизодах матча :)
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а неназначенную первую жёлтую карточку своему рукастому бразильцу он не хочет прокомментировать? радуется, что не закончил в десятером матч, небось:) Дубравке памятник ставьте на берегу Тайна, он единственный, кто от позора спас вас. И Гордон ещё, и то, потому что скаузер.
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Ага)
Да и вообще Ливерпуль отскочил, чего уж там
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А чего не сказал про КК Жоэлинтону, которую ему не показали?? Да и лучше бы про защиту своей команды говорил, которая весь матч позволяла обстреливать бедного Дубравку..
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Все эти пенальти не отменяют тот факт, что Ньюкасл был очень и очень плох, что видно было с первой до последней минуты, и отразилось на рекордном XG.
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Ребята, ну пожалуйста, давайте не будем обсуждать это пенальти. Давайте лучше про руку Эдегора и про то, как утопили Ливерпуль.
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Две левых пенки, факт
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Сити - Тоттенхэм, Сити - Ливерпуль, ничейные исходы при кратном превосходстве Сити по xG.
Ливерпульские, действительно хотите поговорить кто чего заслужил по xG?
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Контакт был? Был. Какие вопросы? Что за рассказы про "мусорный бак"?
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Ответ Трент 66
Дубравка сам сказал, что контакт был и не имеет претензий к пенке.
А полная цитата как звучит?
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Ответ Акира_1
Все эти пенальти не отменяют тот факт, что Ньюкасл был очень и очень плох, что видно было с первой до последней минуты, и отразилось на рекордном XG.
Если начать говорить об xG, то Сити неоспоримый чемпион в своих сезонах. Но ведь набрасывают
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Ответ #SharkTeam
Если начать говорить об xG, то Сити неоспоримый чемпион в своих сезонах. Но ведь набрасывают
Челси тоже во многих слитых матчах чемпион по ХG, только отличие вчерашнего матча в том, что там разница в несколько раз.
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