Хау о матче с «Ливерпулем»: «Не думаю, что второй пенальти был – такое нельзя ставить. В эпизоде с первым пенальти контакт был минимальным»
Эдди Хау прокомментировал назначенные пенальти в ворота «Ньюкасла».
«Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл» (4:2) в матче АПЛ.
В первом тайме Мохамед Салах не реализовал пенальти, а во втором тайме футболист мерсисайдцев вновь получил шанс на выполнение 11-метрового удара – и реализовал попытку. Пенальти был назначен после того, как Диогу Жота выбежал один на один с вратарем Мартином Дубравкой. Португалец обвел голкипера, но упал и не нанес удар по пустым воротам.
«Не думаю, что во втором случае был пенальти. Такое нельзя ставить. Мартин Дубравка отдернул руку. Жота сделал два шага, прежде чем упал. На мой взгляд, это не пенальти.
Даже в эпизоде с первым пенальти контакт был минимальным», – сказал главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау.
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Да и вообще Ливерпуль отскочил, чего уж там
Ливерпульские, действительно хотите поговорить кто чего заслужил по xG?