«Тюкавин – лучший игрок РПЛ в 2023 году». Самедов о форварде «Динамо»

Теги Александр Самедов премьер-лига Россия рейтинги Динамо Москва Спорт-Экспресс Константин Тюкавин Футбол

Александр Самедов назвал лучшего игрока Мир Премьер-лиги.

«Для меня лучший игрок РПЛ в 2023 году – Тюкавин», – сказал бывший вингер «Спартака», «Локомотива» и «Динамо».

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин забил 8 мячей и сделал 5 результативных передач в 18 матчах текущего чемпионата Мир РПЛ.

Детальную статистику 21-летнего футболиста можно посмотреть здесь.

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7 комментариев
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Если ещё немного прибавит, то в "Динамо" надолго не задержится. Молодец парень! Редкий случай, когда и сын отличный футболист и отец отлично играл в хоккей с мячом!
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Тюкавин, конечно, здорово прибавляет. И вообще, нравится он мне даже чисто внешне - такой круглолицый, светленький, как говорится, "славный"))
Успехов Косте и кто знает, может удастся уже в 2024 по стопам Арсена отправиться
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Самедов - неплохой спортдир. Смотрит в корень. Тюкавину очень тяжело было со Смоловым. Очень. Как только тот присел, Костя стал штамповать в каждой игре.
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Ну, по крайней мере не худший, это точно.
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он молодец , но в рпл сейчас Вендел, и Промес будут сильнее.
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