Александр Самедов назвал лучшего игрока Мир Премьер-лиги.

«Для меня лучший игрок РПЛ в 2023 году – Тюкавин», – сказал бывший вингер «Спартака», «Локомотива» и « ».

Нападающий «Динамо» забил 8 мячей и сделал 5 результативных передач в 18 матчах текущего чемпионата Мир .

Детальную статистику 21-летнего футболиста можно посмотреть здесь.

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