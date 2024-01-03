«Тюкавин – лучший игрок РПЛ в 2023 году». Самедов о форварде «Динамо»
Александр Самедов назвал лучшего игрока Мир Премьер-лиги.
«Для меня лучший игрок РПЛ в 2023 году – Тюкавин», – сказал бывший вингер «Спартака», «Локомотива» и «Динамо».
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин забил 8 мячей и сделал 5 результативных передач в 18 матчах текущего чемпионата Мир РПЛ.
Детальную статистику 21-летнего футболиста можно посмотреть здесь.
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