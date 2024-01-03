Холанд, Бруну, Сака, Родри, ван Дейк и Уоткинс – в сборной АПЛ-2023 от WhoScored

Три игрока «Ливерпуля» включены в сборную АПЛ за 2023 год по версии WhoScored.

Также в команду попали два представителя «Манчестер Сити», по одному футболисту из « », « », «Манчестер Юнайтед», « », « » и «Эвертона».

В сборную включались игроки с наиболее высоким рейтингом на соответствующей позиции, вышедшие в стартовом составе не менее 30 раз.

Состав выглядит следующим образом:

– вратарь: Алиссон («Ливерпуль», 6,83 балла);

– защитники: Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль», 7,29), ван Дейк («Ливерпуль», 7,19), Итан Пиннок («Брентфорд», 7,14), Энтони Робинсон («Фулхэм», 6,92);

– полузащитники: Букайо Сака («Арсенал», 7,44), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», 7,36), Родри («Манчестер Сити», 7,28), Дуайт Макнил («Эвертон», 7,18);

– нападающие: Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», 7,39), Олли Уоткинс («Астон Вилла», 7,22).

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам