Холанд, Бруну, Сака, Родри, ван Дейк и Уоткинс – в сборной АПЛ-2023 от WhoScored

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Три игрока «Ливерпуля» включены в сборную АПЛ за 2023 год по версии WhoScored.

Также в команду попали два представителя «Манчестер Сити», по одному футболисту из «Астон Виллы», «Арсенала», «Манчестер Юнайтед», «Фулхэма», «Брентфорда» и «Эвертона».

В сборную включались игроки с наиболее высоким рейтингом на соответствующей позиции, вышедшие в стартовом составе не менее 30 раз.

Состав выглядит следующим образом:

вратарь: Алиссон («Ливерпуль», 6,83 балла);

защитники: Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль», 7,29), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», 7,19), Итан Пиннок («Брентфорд», 7,14), Энтони Робинсон («Фулхэм», 6,92);

полузащитники: Букайо Сака («Арсенал», 7,44), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», 7,36), Родри («Манчестер Сити», 7,28), Дуайт Макнил («Эвертон», 7,18);

нападающие: Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», 7,39), Олли Уоткинс («Астон Вилла», 7,22).

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7 комментариев
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А Салах?
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Салиба и Салах не попали)))
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Нет лучшего бомбардира и ассистента в одном лице - Салаха, ну ок че
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не менее 30 раз в старте это прям очень жёсткий критерий, имхо
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С аналогичным списком от Opta совпали Аллисон, ВанДейк и Родри. А ведь есть ещё несколько других списков :)
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Где месси?)))
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у меси ригоберка предголевые не посчитал ?
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