Холанд, Бруну, Сака, Родри, ван Дейк и Уоткинс – в сборной АПЛ-2023 от WhoScored
Три игрока «Ливерпуля» включены в сборную АПЛ за 2023 год по версии WhoScored.
Также в команду попали два представителя «Манчестер Сити», по одному футболисту из «Астон Виллы», «Арсенала», «Манчестер Юнайтед», «Фулхэма», «Брентфорда» и «Эвертона».
В сборную включались игроки с наиболее высоким рейтингом на соответствующей позиции, вышедшие в стартовом составе не менее 30 раз.
Состав выглядит следующим образом:
– вратарь: Алиссон («Ливерпуль», 6,83 балла);
– защитники: Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль», 7,29), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», 7,19), Итан Пиннок («Брентфорд», 7,14), Энтони Робинсон («Фулхэм», 6,92);
– полузащитники: Букайо Сака («Арсенал», 7,44), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», 7,36), Родри («Манчестер Сити», 7,28), Дуайт Макнил («Эвертон», 7,18);
– нападающие: Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», 7,39), Олли Уоткинс («Астон Вилла», 7,22).
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