«Барса» и «Атлетико» следят за Гринвудом. «Хетафе» хочет выкупить хавбека у «МЮ» в конце сезона (talkSPORT)
Мэйсон Гринвуд может продолжить карьеру в одном из топ-клубов Ла Лиги.
По данным talkSPORT, за 22-летним вингером «Хетафе», арендованным у «Манчестер Юнайтед», следят скауты «Барселоны» и «Атлетико».
Ранее сообщалось, что «Хетафе» хочет выкупить Гринвуда у «МЮ» в конце сезона. Информацию подтвердил президент клуба Анхель Коррес.
«Мы не говорили о цене. Мы хотим проанализировать ситуацию и посмотреть, что они предложат, потому что в «МЮ» произошла смена акционеров. Но мы по-прежнему довольны нашими встречами и видеоконференциями.
Пока слишком рано рассматривать вопрос о продлении [аренды] еще на один сезон – мы выполним соглашение, у нас есть часть прав, и мы можем выкупить остальное. Я очень верю в Гринвуда», – сказал Коррес.
Напомним, что «Хетафе» имеет право на 20% от суммы трансфера, если «МЮ» продаст Гринвуда в другой клуб.
В текущем сезоне Гринвуд провел в Ла Лиге 12 матчей, забив 2 гола и отдав 3 ассиста. Подробную статистику Мэйсона можно найти здесь.
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нужно возвращать в состав его
И если Хетафе получит какой-то бонус за свою, по нынешним временам, смелость во взятии его в аренду - то это будет хорошо для всех.
https://www.youtube.com/watch?v=0VLDS1Ss03o
Гризманн в РС в дриблинг шел постоянно и скорость у него была бешенная.