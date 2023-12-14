«Барса» и «Атлетико» следят за Гринвудом. «Хетафе» хочет выкупить хавбека у «МЮ» в конце сезона (talkSPORT)

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Барселона Хетафе Атлетико Ла Лига возможные трансферы Мэйсон Гринвуд Футбол

Мэйсон Гринвуд может продолжить карьеру в одном из топ-клубов Ла Лиги.

По данным talkSPORT, за 22-летним вингером «Хетафе», арендованным у «Манчестер Юнайтед», следят скауты «Барселоны» и «Атлетико».

Ранее сообщалось, что «Хетафе» хочет выкупить Гринвуда у «МЮ» в конце сезона. Информацию подтвердил президент клуба Анхель Коррес.

«Мы не говорили о цене. Мы хотим проанализировать ситуацию и посмотреть, что они предложат, потому что в «МЮ» произошла смена акционеров. Но мы по-прежнему довольны нашими встречами и видеоконференциями.

Пока слишком рано рассматривать вопрос о продлении [аренды] еще на один сезон – мы выполним соглашение, у нас есть часть прав, и мы можем выкупить остальное. Я очень верю в Гринвуда», – сказал Коррес.

Напомним, что «Хетафе» имеет право на 20% от суммы трансфера, если «МЮ» продаст Гринвуда в другой клуб.

В текущем сезоне Гринвуд провел в Ла Лиге 12 матчей, забив 2 гола и отдав 3 ассиста. Подробную статистику Мэйсона можно найти здесь.

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20 комментариев
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Подпиской на Спотифай МЮ не возьмёт.Так что Атлетико тут фаворит
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Ответ Тухель
Ну вообще он чисто игрок для Симеоне. Боевой, настырный, да деревянный, но неуступчивый и с шикарным ударом. Такой же сейчас у Атлетико бегает под 10 номером, только аргентинец и постарше.
Деревянный ??? ))) да ты шо )
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+5
У МЮ и так некем играть, а тут еще Гринвуда продадут...
+5
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Ответ maximilian_15
У МЮ и так некем играть, а тут еще Гринвуда продадут...
Гринвуд не может играть в МЮ потому что для МЮ женская команда и мнение фемок важнее результатов.
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Ответ Любезный Коссутий
МЮ совершит большую ошибку, если продаст его. нужно возвращать в состав его
МЮ так не работает, вдруг не заиграет. Лучше потом за 150 лямов выкупить есди что
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МЮ совершит большую ошибку, если продаст его.
нужно возвращать в состав его
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Пусть скауты следят. На этом и всё с Гринвудом.
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Пусть бчк подпишет гуру и ригоберку.Будут в U-14 играть. На перспективу.
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В паре с гризманом может штук 20 положить за сезон.
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Прокаженных в Барселоне лечат
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Хетафе молодцы, что дали ему шанс - т.к. есть люди, кому нравятся отношения "on-again, off-again" - и судить человека только по "off" немного неправильно (но именно это и случилось в Англии с ним и его женщиной, ставшей впоследствии матерью его ребёнка - но волну негатива уже не остановить).

И если Хетафе получит какой-то бонус за свою, по нынешним временам, смелость во взятии его в аренду - то это будет хорошо для всех.
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Ответ Тухель
Да от него постоянно мячик при приеме на метры отскакивает. Да и обвести он никого не может. Прокинул ударил, прокинул ударил это все что делает и делал Гринвуд. Только из за того что бьет с двух ног его не всегда накрывали, но пройти оборону в одну харю типа Рэшфорда на пике или Санчо или того же Гризманна он никогда не мог.
Гризманн? ахахаха. не уверен, что ты него есть хотя бы 5 обводов на дриблинга и скорости за всю карьеру.
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Ответ Budabuda
Гризманн? ахахаха. не уверен, что ты него есть хотя бы 5 обводов на дриблинга и скорости за всю карьеру.
я видел десятки в отличие от шутов.
https://www.youtube.com/watch?v=0VLDS1Ss03o
Гризманн в РС в дриблинг шел постоянно и скорость у него была бешенная.
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