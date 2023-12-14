«Барса» и «Атлетико» следят за Гринвудом. «Хетафе» хочет выкупить хавбека у «МЮ» в конце сезона (talkSPORT)

Мэйсон Гринвуд может продолжить карьеру в одном из топ-клубов Ла Лиги.

По данным talkSPORT, за 22-летним вингером «Хетафе», арендованным у « », следят скауты «Барселоны» и « ».

Ранее сообщалось, что «Хетафе» хочет выкупить у «МЮ» в конце сезона. Информацию подтвердил президент клуба Анхель Коррес.

«Мы не говорили о цене. Мы хотим проанализировать ситуацию и посмотреть, что они предложат, потому что в «МЮ» произошла смена акционеров. Но мы по-прежнему довольны нашими встречами и видеоконференциями.

Пока слишком рано рассматривать вопрос о продлении [аренды] еще на один сезон – мы выполним соглашение, у нас есть часть прав, и мы можем выкупить остальное. Я очень верю в Гринвуда», – сказал Коррес.

Напомним, что « » имеет право на 20% от суммы трансфера, если «МЮ» продаст Гринвуда в другой клуб.

В текущем сезоне Гринвуд провел в 12 матчей, забив 2 гола и отдав 3 ассиста. Подробную статистику Мэйсона можно найти здесь.

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