«Нант» хочет досрочно вернуть Маркиньоса в «Арсенал». Руководству не нравится желание хавбека уехать на предолимпийский турнир КОНМЕБОЛ в январе

Маркиньос Оливейра может досрочно вернуться из «Нанта» в «Арсенал».

По сведениям L’Equipe, руководство французского клуба начало переговоры с англичанами насчет расторжения договора аренды.

Одной из основных причин называется желание 20-летнего бразильца улететь на предолимпийский турнир КОНМЕБОЛ в конце января. В « » это решение не одобряют и пытаются найти выход из ситуации.

В текущем сезоне лишь раз вышел в стартовом составе на матч Лиги 1, а всего принял участие в 7 играх. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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