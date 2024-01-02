«Нант» хочет досрочно вернуть Маркиньоса в «Арсенал». Руководству не нравится желание хавбека уехать на предолимпийский турнир КОНМЕБОЛ в январе
Маркиньос Оливейра может досрочно вернуться из «Нанта» в «Арсенал».
По сведениям L’Equipe, руководство французского клуба начало переговоры с англичанами насчет расторжения договора аренды.
Одной из основных причин называется желание 20-летнего бразильца улететь на предолимпийский турнир КОНМЕБОЛ в конце января. В «Нанте» это решение не одобряют и пытаются найти выход из ситуации.
В текущем сезоне Маркиньос лишь раз вышел в стартовом составе на матч Лиги 1, а всего принял участие в 7 играх. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам