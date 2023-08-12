«Арсенал» отдал 20-летнего Маркиньоса в аренду «Нанту». Хавбек играл в «Норвиче» ранее
Маркиньос Оливейра перешел из «Арсенала» в «Нант».
Английский клуб отдал 20-летнего полузащитника в аренду в «Нант».
Ранее бразильский футболист выступал за «Норвич» на правах аренды и провел 11 матчей в прошлом сезоне Чемпионшипа, забив один мяч.
Маркиньос перешел в «Арсенал» из «Сан-Паулу» в 2022 году.
В сезоне-2022/23 он провел в составе «канониров» 6 матчей во всех турнирах, забив гол и отдав голевую передачу в матче группового этапа Лиги Европы против «Цюриха» (2:1).
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