«Арсенал» отдал Маркиньоса в аренду «Норвичу» до конца сезона

Теги премьер-лига Англия Арсенал трансферы Норвич Сити чемпионшип Маркиньос Оливейра Футбол

Маркиньос Оливейра присоединился к «Норвич Сити» на правах аренды.

19-летний нападающий «Арсенала» и молодежной сборной Бразилии будет выступать за «Норвич» до конца текущего сезона.

Маркиньос перешел в «Арсенал» из «Сан-Паулу» летом прошлого года. В сезоне-2022/23 нападающий провел в составе «канониров» 6 матчей во всех турнирах, забив гол и отдав голевую передачу в матче группового этапа Лиги Европы против «Цюриха» (2:1). Подробную статистику можно найти здесь.

1 комментарий

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Никита Самарин
Парень способный, в ЛЕ Арсеналу помог, но что бы бороться за основу канониров, нужно существенно прибавлять.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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