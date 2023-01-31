«Арсенал» отдал Маркиньоса в аренду «Норвичу» до конца сезона

присоединился к «Норвич Сити» на правах аренды.

19-летний нападающий « » и молодежной сборной Бразилии будет выступать за « » до конца текущего сезона.

Маркиньос перешел в «Арсенал» из «Сан-Паулу» летом прошлого года. В сезоне-2022/23 нападающий провел в составе «канониров» 6 матчей во всех турнирах, забив гол и отдав голевую передачу в матче группового этапа Лиги Европы против «Цюриха» (2:1). Подробную статистику можно найти здесь.