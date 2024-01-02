У 37-летнего Милнера 632 матча в АПЛ – как у Гиггза. Только у Бэрри больше – 653

Теги Райан Гиггз Джеймс Милнер Вест Хэм Гарет Бэрри премьер-лига Англия Брайтон Футбол

Только Гарет Бэрри провел в АПЛ больше матчей, чем Джеймс Милнер.

37-летний полузащитник «Брайтона» принял участие в игре 20-го тура против «Вест Хэма». Для Милнера это 632-й матч в АПЛ. По этому показателю он сравнялся с Райаном Гиггзом.

Рекорд принадлежит Бэрри – 653 игры.

Милнер играет в чемпионате Англии с 2002 года. До «Брайтона» он представлял «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Ньюкасл» и другие клубы. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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8 комментариев
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милнер динозаврище АПЛ
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+13
Очень полезный дровосек. Легенда АПЛ!
+14
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Милнер побьет рекорд💪🏼
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А казалось рекорд Бэрри не побить. Но у Милнера есть шанс.
Любопытный факт: оба заявили о себе в Астон Вилле, а потом перешли в Манчестер Сити.
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ахах, прикольно. А на спорце у Барри (Бэрри) 532 игры в АПЛ. Вот и верь тому что пишут тут))
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Виллу то надо бы указать в новости
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Ответ Дима
ахах, прикольно. А на спорце у Барри (Бэрри) 532 игры в АПЛ. Вот и верь тому что пишут тут))
Это же Спортс, тут всё криво. У них статистика только с 2002 начинается. У Гиггза тебя не смутило, что 291 игра?)
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Ответ Каба
Это же Спортс, тут всё криво. У них статистика только с 2002 начинается. У Гиггза тебя не смутило, что 291 игра?)
Гиггза не стал проверять уже))
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