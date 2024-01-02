У 37-летнего Милнера 632 матча в АПЛ – как у Гиггза. Только у Бэрри больше – 653
Только Гарет Бэрри провел в АПЛ больше матчей, чем Джеймс Милнер.
37-летний полузащитник «Брайтона» принял участие в игре 20-го тура против «Вест Хэма». Для Милнера это 632-й матч в АПЛ. По этому показателю он сравнялся с Райаном Гиггзом.
Рекорд принадлежит Бэрри – 653 игры.
Милнер играет в чемпионате Англии с 2002 года. До «Брайтона» он представлял «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Ньюкасл» и другие клубы. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Любопытный факт: оба заявили о себе в Астон Вилле, а потом перешли в Манчестер Сити.