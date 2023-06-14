Джеймс Милнер бесплатно перейдет в «Брайтон» по истечении срока контракта с «Ливерпулем».

30 июня, когда срок действующего контракта полузащитника с « » истечет, он станет игроком « ».

С клубом, занявшим в минувшем сезоне 6-е место в таблице , подпишет контракт по схеме «1+1».

Милнер переходит в «Брайтон», проведя 8 лет в «Ливерпуле». За это время он выиграл АПЛ, Лигу чемпионов, Кубок Англии, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

До «Ливерпуля» он выступал за «Манчестер Сити», «Астон Виллу», «Ньюкасл» и «Лидс».

Милнер с 619 играми занимает третье место в списке игроков с наибольшим количеством матчей в АПЛ. Впереди только Гарет Бэрри (652) и Райан Гиггз (632).

В минувшем сезоне Милнер сыграл за «Ливерпуль» 1 284 минуты в 43 матчах. Полную статистику 37-летнего полузащитника можно найти здесь.

Фото: twitter.com/OfficialBHAFC