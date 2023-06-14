Милнер перешел в «Брайтон» после 8 лет в «Ливерпуле». Контракт – по схеме «1+1»

Теги Ливерпуль Джеймс Милнер премьер-лига Англия трансферы Брайтон Футбол

Джеймс Милнер бесплатно перейдет в «Брайтон» по истечении срока контракта с «Ливерпулем».

30 июня, когда срок действующего контракта полузащитника с «Ливерпулем» истечет, он станет игроком «Брайтона».

С клубом, занявшим в минувшем сезоне 6-е место в таблице АПЛ, Милнер подпишет контракт по схеме «1+1».

Милнер переходит в «Брайтон», проведя 8 лет в «Ливерпуле». За это время он выиграл АПЛ, Лигу чемпионов, Кубок Англии, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

До «Ливерпуля» он выступал за «Манчестер Сити», «Астон Виллу», «Ньюкасл» и «Лидс».

Милнер с 619 играми занимает третье место в списке игроков с наибольшим количеством матчей в АПЛ. Впереди только Гарет Бэрри (652) и Райан Гиггз (632).

В минувшем сезоне Милнер сыграл за «Ливерпуль» 1 284 минуты в 43 матчах. Полную статистику 37-летнего полузащитника можно найти здесь.

Фото: twitter.com/OfficialBHAFC

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42 комментария

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DolJun
прикольно как уходя из сити уже многие о нем думали как о сбитом летчике, а он еще 8 лет провел в ливерпуле, взял все трофеи, и на 1+1 в брайтон перешел. красава.
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Максим Семин
2033 год. 47-летний;Милнер переходит из Челси в Тоттенхэм. Контракт по схеме 6+7.
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Ебздрогыч
Перспективного паренька забрал Брайтон
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Re{FRIGE}r@toR
Удачи, железный Милли!
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David Aprasidze
Ответ DolJun
прикольно как уходя из сити уже многие о нем думали как о сбитом летчике, а он еще 8 лет провел в ливерпуле, взял все трофеи, и на 1+1 в брайтон перешел. красава.
В Сити он хотел играть в центре, но ему отводили место на фланге. Причиной перехода было амплуа, а не игровая форма
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az za
Ответ Тимофей Кушнир
А круто будет, если в финале ЛЕ Милнер выйдет против Ливера и забьёт победную пенку в серии.
Значит порадуемся за Брайтон будет у них еврочашка и место с ЛЧ на след год))
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corazón blanco
Милнер казалось бы пришел доигрывать в Ливерпуль, а в итоге стал легендой, который выиграл все. Шикарный игрок, боец.
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Timeofinjoy
20 лет уже как в футбол играет, динозавер!
+6
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Morning Again
Железный Джеймс еще парочку сезонов уверенно попилит на уровне и побьет рекорд Бэрри и Гиггза
+6
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Тимофей Кушнир
А круто будет, если в финале ЛЕ Милнер выйдет против Ливера и забьёт победную пенку в серии.
+6
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SergioRamos92
Ответ David Aprasidze
В Сити он хотел играть в центре, но ему отводили место на фланге. Причиной перехода было амплуа, а не игровая форма
В итоге в Ливерпуле он играл практически на всех возможных позициях
Кроме вратаря
+5
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Трент 66
Ответ DolJun
прикольно как уходя из сити уже многие о нем думали как о сбитом летчике, а он еще 8 лет провел в ливерпуле, взял все трофеи, и на 1+1 в брайтон перешел. красава.
Для справедливости, он уже не был основным игроком.
+5
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Алексей Татаренко
Ответ DolJun
прикольно как уходя из сити уже многие о нем думали как о сбитом летчике, а он еще 8 лет провел в ливерпуле, взял все трофеи, и на 1+1 в брайтон перешел. красава.
Контракт по схеме «1+1» - это Уэлбек будет возить Милнера на инвалидной коляске по бровке?)
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David Aprasidze
Мудрик ждет встречи с Брайтоном
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Porsche 911
Ответ David Aprasidze
В Сити он хотел играть в центре, но ему отводили место на фланге. Причиной перехода было амплуа, а не игровая форма
по итогу в Ливерпуле чуть ли не в воротах успел поиграть))
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diegorezao
Удачи легенда
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ATravianov
За Брайтон! теперь...
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Aibek Mak
Через год продадут за 20 ку))) а если серьезно то свой уровень он все еще пока держит.
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Dr.Gebbelsss
Поздравим Брайтон с отличным трансфером!
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vladimir.kostrichko
Ответ Tollie
так-то пошёл на повышение. порт уже доживает последние дни, клоповые руины скоро окончательно развалятся. а Брайтон как-никак и перспектив имеет больше, и тренер у него нормальный, так что не удивлюсь, если Милли ещё поднимет Еврочашку над головой.
Фанатство сити уменьшает очень серьезно уровень IQ///
Почему вы все такие одинаковые.
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RedDevil1909
Ответ vladimir.kostrichko
Фанатство сити уменьшает очень серьезно уровень IQ/// Почему вы все такие одинаковые.
раньше годами так с глорами Челси было - видать перекочевали)
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DancePunk
Рекорд точно побьет. А там и 700 игр рядом
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wjvxpb5q6f
Тот случай, когда без большого таланта, но с огромными яйцами, ты становишься живой легендой английского футбола) Милнера невозможно не уважать, железный человек👏👏👏
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Владимир Бодимер
Нормальный обмен* одного на другого :-)
Имею в виду МакАлистера
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Анастасия Пономарева
это у них обмен на мак Аллистера ? ахаах🤣🤣
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