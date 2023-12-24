Симеоне об «Атлетико»: «Очень хороший год. Лишь 8 поражений в 50 матчах»

Теги Севилья Атлетико Ла Лига Диего Симеоне Футбол

Диего Симеоне оценил выступление «Атлетико» в уходящем году.

Главный тренер мадридцев высказался после матча Ла Лиги с «Севильей» (1:0).

«Мы выиграли, приложив огромные усилия на фоне плотного 5-матчевого графика. В предыдущей встрече тоже играли в меньшинстве, но сегодня мы справились.

Мы провели очень хороший год. В 50 матчах проиграли только 8 раз, одержали 34 победы, забили 104 гола. Так что год, с декабря по декабрь, получился очень хорошим.

Впереди вторая часть сезона. Команда растет и хочет играть главные роли. Нам нужно лучше обороняться, над этим и будем работать», – сказал Симеоне.

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4 комментария
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Ответ Cruel Snake
Что же хорошего, трофеев то нет. И это с такой зарплатой у тренера
кажется от него не требуют этого, а просят чтоб он от Барсы с Реалом не отставал, поэтому такие выводы у него
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