Симеоне об «Атлетико»: «Очень хороший год. Лишь 8 поражений в 50 матчах»

Диего Симеоне оценил выступление «Атлетико» в уходящем году.

Главный тренер мадридцев высказался после матча с «Севильей» (1:0).

«Мы выиграли, приложив огромные усилия на фоне плотного 5-матчевого графика. В предыдущей встрече тоже играли в меньшинстве, но сегодня мы справились.

Мы провели очень хороший год. В 50 матчах проиграли только 8 раз, одержали 34 победы, забили 104 гола. Так что год, с декабря по декабрь, получился очень хорошим.

Впереди вторая часть сезона. Команда растет и хочет играть главные роли. Нам нужно лучше обороняться, над этим и будем работать», – сказал .

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