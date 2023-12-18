Индзаги об «Атлетико» в 1/8 ЛЧ: «Это будут две битвы – соперник дважды за 10 лет играл в финале, Симеоне – великий тренер. «Интер» попытается еще раз порадовать фанатов»

Симоне Индзаги прокомментировал итоги жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов.

В 1/8 финала «Интер» сыграет с «Атлетико».

«Это будет отличное противостояние, в котором две команды высокого уровня сыграют на красивых стадионах и соберут большую аудиторию. Мы счастливы, потому что постоянно проводим столь важные матчи в Европе.

Они [«Атлетико»] сыграли в финале дважды за последние десять лет, и у них отличная традиция в этом турнире, как и у нашего клуба. Мы хотим попытаться еще раз доставить радость нашим болельщикам.

Помимо всего прочего, «Атлетико» тренирует – великий тренер, с которым у меня прекрасные отношения. Вместе мы многое выиграли, в том числе скудетто в «Лацио».

Сейчас мы сосредоточимся на следующем месяце. У нас будут важные матчи в лиге, Кубок и Суперкубок Италии. Затем мы подумаем о подготовке к этим двум матчам. Это будут две битвы, и мы будем готовиться к ним», – сказал главный тренер « ».

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. «Барселона» против «Наполи», «Интер» – «Атлетико», «Реал Мадрид» сыграет с «РБ Лейпциг», «ПСЖ» – с «Сосьедадом» Захаряна

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