Индзаги об «Атлетико» в 1/8 ЛЧ: «Это будут две битвы – соперник дважды за 10 лет играл в финале, Симеоне – великий тренер. «Интер» попытается еще раз порадовать фанатов»

Теги Интер Симоне Индзаги Атлетико серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Диего Симеоне Футбол

Симоне Индзаги прокомментировал итоги жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов.

В 1/8 финала «Интер» сыграет с «Атлетико».

«Это будет отличное противостояние, в котором две команды высокого уровня сыграют на красивых стадионах и соберут большую аудиторию. Мы счастливы, потому что постоянно проводим столь важные матчи в Европе.

Они [«Атлетико»] сыграли в финале дважды за последние десять лет, и у них отличная традиция в этом турнире, как и у нашего клуба. Мы хотим  попытаться еще раз доставить радость нашим болельщикам.

Помимо всего прочего, «Атлетико» тренирует Диего Симеоне – великий тренер, с которым у меня прекрасные отношения. Вместе мы многое выиграли, в том числе скудетто в «Лацио».

Сейчас мы сосредоточимся на следующем месяце. У нас будут важные матчи в лиге, Кубок и Суперкубок Италии. Затем мы подумаем о подготовке к этим двум матчам. Это будут две битвы, и мы будем готовиться к ним», – сказал главный тренер «Интера».

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. «Барселона» против «Наполи», «Интер» – «Атлетико», «Реал Мадрид» сыграет с «РБ Лейпциг», «ПСЖ» – с «Сосьедадом» Захаряна

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13 комментариев
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Самое интересное и наверное равное противостояние в 1/8…
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ИНТЕР🎥📽
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Симоне против Симеоне)))
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Единственный интересный сюжет из 1/8. Симеоне возвращается на Сан-Сиро, чтобы сойтись в схватке со своим старым другом.
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Ответ Royal Watcher
Самое интересное и наверное равное противостояние в 1/8…
А как же грозный Копенгаген против скромного Ман.Сити?
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Нынешний Атлетико так сильно не пугает. Будто бы достаточно мешать Гризманну, а в защите нет былой надежности
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При всем уважении к матрасам, не самый худший вариант для Интера из возможных.
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Скорее дважды за три года!
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Ответ <~Inter~>
Нынешний Атлетико так сильно не пугает. Будто бы достаточно мешать Гризманну, а в защите нет былой надежности
С защитой всё в порядке у них.
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Ответ Joey Ramone
С защитой всё в порядке у них.
у них в защите нормально играет лишь Эрмосо. Витсель там не от лучшей жизни, а Хименес давно не может набрать свою лучшую форму
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Ответ Олег Овчинников
При всем уважении к матрасам, не самый худший вариант для Интера из возможных.
Тоже самое можно сказать и для атлетов)
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Ответ aidos_1979
Тоже самое можно сказать и для атлетов)
Для команды с первого места из всех возможных попасть на Интер все таки худший вариант если объективно то)
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