Харри Магуайр: «Нельзя ни разу не сесть в запас за 15 лет карьеры – в прошлом сезоне это произошло впервые. Я решил сохранять терпение – хочу, чтобы «МЮ» был успешен, играю я или нет»

Харри Магуайр высказался о своем положении в «МЮ» в текущем сезоне.

Защитник «Манчестер Юнайтед» был признан лучшим игроком АПЛ в ноябре.

«В футболе невозможно за 15 лет карьеры ни разу не сесть в запас. Пожалуй, в прошлом сезоне мне пришлось сделать это впервые в карьере.

Я сказал себе, что буду сохранять терпение, и сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь ребятам, вне поля, когда не играю, потому что я хочу чтобы этот клуб был успешным, независимо от того, играю я или нет.

Каждый день я приходил на тренировки и выкладывался, чтобы убедиться, что мы работаем достаточно усердно, чтобы набрать три очка. Это позволило мне оставаться в форме, пребывая в позитивном настроении, чтобы быть готовым воспользоваться шансом, когда он появится.

С тех пор, как я начал играть в этом сезоне, поддержка была потрясающей. Ко мне прекрасно отнеслись. Я чувствовал любовь и поддержку на поле, и это придало мне уверенность в себе, чтобы показать хорошую игру и помочь команде», – сказал Магуайр.

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