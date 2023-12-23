Клопп о плотном календаре: «Нужны изменения. Отбросьте клубные пристрастия и подумайте об общей проблеме»
Юрген Клопп высказался о плотном календаре.
«В четверг мы вышли на восстановительную тренировку и немного позанимались, полчаса. Мы играли в среду. Во вторник провели более короткую, чем обычно, тренировку, отработали тактику, 35 минут.
В понедельник – восстановление. В воскресенье – игра. Суббота – тренировка 35 минут максимум. Пятница – восстановление. Игра в четверг.
Я видел, что «Вест Хэм» играет в 12:30. Нужно задать вопрос: правильно ли это? Вы играете в турнире, где каждая команда должна получать одинаковое отношение.
Люди думают, что это нормально – назначать «Вест Хэму» игру и критиковать Мойеса на неделе, когда он делает ротацию [в матче с «Ливерпулем» в Кубке лиги]. Какая у него альтернатива? Мы должны внести изменения, иначе просто не получится справиться с этим.
Теперь мы играем в 17:30 – это значит, что ребята будут спать дольше. Вест Хэм» встает в 7:30, в 9:00 закидывается лапшой! Разве это справедливо? Почему они не могут посмотреть на проблему, кто бы это ни делал?
Хоть раз отложите клубные пристрастия и подумайте об общих футбольных проблемах. Кто-то должен измениться. Они говорят: «Ну да, но ты же подписал контракт на трансляцию». Это не имеет никакого отношения к делу», – сказал тренер «Ливерпуля».
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зачем вообще этот турнир нужен?
для коллекции и лишнего места в ЛЕ?
в январе после boxing day команды играют максимум 4 игры
Вот в НБА есть профсоюз игроков, звезды ноют насчет количества матчей, но остальное большинство игрков не дает это количество снизить.