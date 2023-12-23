Клопп о плотном календаре: «Нужны изменения. Отбросьте клубные пристрастия и подумайте об общей проблеме»

Юрген Клопп высказался о плотном календаре.

«В четверг мы вышли на восстановительную тренировку и немного позанимались, полчаса. Мы играли в среду. Во вторник провели более короткую, чем обычно, тренировку, отработали тактику, 35 минут.

В понедельник – восстановление. В воскресенье – игра. Суббота – тренировка 35 минут максимум. Пятница – восстановление. Игра в четверг.

Я видел, что «Вест Хэм» играет в 12:30. Нужно задать вопрос: правильно ли это? Вы играете в турнире, где каждая команда должна получать одинаковое отношение.

Люди думают, что это нормально – назначать «Вест Хэму» игру и критиковать Мойеса на неделе, когда он делает ротацию [в матче с «Ливерпулем» в Кубке лиги]. Какая у него альтернатива? Мы должны внести изменения, иначе просто не получится справиться с этим.

Теперь мы играем в 17:30 – это значит, что ребята будут спать дольше. Вест Хэм» встает в 7:30, в 9:00 закидывается лапшой! Разве это справедливо? Почему они не могут посмотреть на проблему, кто бы это ни делал?

Хоть раз отложите клубные пристрастия и подумайте об общих футбольных проблемах. Кто-то должен измениться. Они говорят: «Ну да, но ты же подписал контракт на трансляцию». Это не имеет никакого отношения к делу», – сказал тренер «Ливерпуля».

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