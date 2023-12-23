Клопп о плотном календаре: «Нужны изменения. Отбросьте клубные пристрастия и подумайте об общей проблеме»

Теги Ливерпуль Вест Хэм премьер-лига Англия Юрген Клопп календарь Футбол

Юрген Клопп высказался о плотном календаре.

«В четверг мы вышли на восстановительную тренировку и немного позанимались, полчаса. Мы играли в среду. Во вторник провели более короткую, чем обычно, тренировку, отработали тактику, 35 минут.

В понедельник – восстановление. В воскресенье – игра. Суббота – тренировка 35 минут максимум. Пятница – восстановление. Игра в четверг.

Я видел, что «Вест Хэм» играет в 12:30. Нужно задать вопрос: правильно ли это? Вы играете в турнире, где каждая команда должна получать одинаковое отношение.

Люди думают, что это нормально – назначать «Вест Хэму» игру и критиковать Мойеса на неделе, когда он делает ротацию [в матче с «Ливерпулем» в Кубке лиги]. Какая у него альтернатива? Мы должны внести изменения, иначе просто не получится справиться с этим.

Теперь мы играем в 17:30 – это значит, что ребята будут спать дольше. Вест Хэм» встает в 7:30, в 9:00 закидывается лапшой! Разве это справедливо? Почему они не могут посмотреть на проблему, кто бы это ни делал?

Хоть раз отложите клубные пристрастия и подумайте об общих футбольных проблемах. Кто-то должен измениться. Они говорят: «Ну да, но ты же подписал контракт на трансляцию». Это не имеет никакого отношения к делу», – сказал тренер «Ливерпуля».

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20 комментариев
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Ответ Фахрик
Какой же Клопп крутой?
всегда
+23
-1
+22
Какой же Клопп крутой?
+18
-2
+16
Ответ uchiyamada
всегда
Однозначно!
+11
0
+11
а где профсоюз игроков и тренеров? соберитесь и сделайте заявление
+6
0
+6
уберите кубок лиги
зачем вообще этот турнир нужен?
для коллекции и лишнего места в ЛЕ?
в январе после boxing day команды играют максимум 4 игры
+5
-1
+4
Ответ Фахрик
Однозначно!
определенно
+4
0
+4
Ответ Дядя ТУРА
а где профсоюз игроков и тренеров? соберитесь и сделайте заявление
Даже если этот профсоюз создать - понижение матчей никто не примет. Меньшее количество матчей - меньше денег, меньше зарплаты. Может быть топовые игроки готовы получать не 15 миллионов в год, а 13. То игроки средней руки не хотят вместо 2 миллионов, получать 1,5.
Вот в НБА есть профсоюз игроков, звезды ноют насчет количества матчей, но остальное большинство игрков не дает это количество снизить.
+2
0
+2
Ответ Каба
Футболисты явно не жалуются. 35 минут тренировка, потом 1,5 часа матч (а играют явно не все), потом отдых, потом снова 35 минут тренировка, потом снова матч 1,5 часа. Т.е. у футболиста занятость минимальная!!! В неделю 3 тренировки по 35 минут и 2 матча по 1,5 часа. Это что такое?)
Ты из тех, кто если заплатит за вход куда либо по максимальной использует все время, все сервисы. Например в баню пойдешь будешь сидеть до потери пульса, мыться 20 раз воду не выключая потом еще и полотенца украдешь?
+2
0
+2
Ответ balander09
уберите кубок лиги зачем вообще этот турнир нужен? для коллекции и лишнего места в ЛЕ? в январе после boxing day команды играют максимум 4 игры
Смысл? В кубках можно и молодежкой играть. Если этот кубок особо не нужен - пусть молодежь опыт получает. Если проиграют - ничего страшного.
+2
0
+2
Ответ Крок
определенно
безызбежно
+1
0
+1
Ответ Artuom Batishev
Смысл? В кубках можно и молодежкой играть. Если этот кубок особо не нужен - пусть молодежь опыт получает. Если проиграют - ничего страшного.
ЛФК как раз попал в историю с этим кубком лиги, когда федерация не разрешила перенести матч из-за турнира чемпионов
+1
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+1
Ответ Арман Мартиросян
Челси тогда будет очень мотивирован.
для Челси сейчас может быть сам трофей более значим, тем более, когда он так близко.
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Ответ uchiyamada
сейчас Кубок лиги дает место только в Лиге конференций.
Челси тогда будет очень мотивирован.
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Ответ balander09
уберите кубок лиги зачем вообще этот турнир нужен? для коллекции и лишнего места в ЛЕ? в январе после boxing day команды играют максимум 4 игры
сейчас Кубок лиги дает место только в Лиге конференций.
0
0
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Ответ Дядя ТУРА
а где профсоюз игроков и тренеров? соберитесь и сделайте заявление
Так идти против боксинг дей не все готовы. Это же давняя традиция английского футбола, когда люди в праздничные дни ходят на стадион
0
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Ответ Крок
неизбежно надо писать
я знаю, как правильно писать. А "безызбежно" стало модно писать, когда надо подколоть одну диву)
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Помню я как-то вообще не спал всю ночь и в 9 утра закинлся лапшой. Разве это справедливо?
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Футболисты явно не жалуются. 35 минут тренировка, потом 1,5 часа матч (а играют явно не все), потом отдых, потом снова 35 минут тренировка, потом снова матч 1,5 часа. Т.е. у футболиста занятость минимальная!!! В неделю 3 тренировки по 35 минут и 2 матча по 1,5 часа. Это что такое?)
+2
-2
0
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