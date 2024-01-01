Джейми Каррагер: «У нынешнего «Ливерпуля» есть потенциал стать великой командой. Если они обыграют «Ньюкасл», будет борьба за титул между ними, «Сити», «Арсеналом» и «Виллой»

Теги Ливерпуль Джейми Каррагер Ньюкасл премьер-лига Англия Футбол

Джейми Каррагер высказался о шансах «Ливерпуля» на победу в АПЛ.

Сегодня мерсисайдцы, лидирующие в таблице, примут «Ньюкасл». Матч начнется в 23:00 по московскому времени.

– Думаю, это важный матч для «Ливерпуля», чтобы воспользоваться ситуацией, в которой оказался «Арсенал», проигравший два матча. Но «Сити» начинает походить на «Сити». Похоже, во второй половине сезоне мы увидим настоящий «Сити». И, на мой взгляд, они собираются выиграть титул.

Если «Ливерпуль» сегодня победит, во второй части сезона будет борьба между ними и «Сити». И, конечно, «Арсеналом». И «Астон Виллой»!

– Да, о них не стоит забывать. Ты сказал «шпоры»?

– (смеется) Нет! Это плотная чемпионская гонка!

– Сейчас пять команд разделяют лишь три очка, это очень увлекательно. «Ливерпуль» сегодня может показать, что он основной претендент?

– Много раз по ходу сезона я говорил, что не уверен, будто этот «Ливерпуль» способен выиграть титул. Возможно, это из-за их прошлой победы – нынешняя команда не так хороша, как та. Возможно, это из-за потери очков в текущем сезоне.

Но мы говорим о команде, которая проиграла лишь один матч АПЛ из последних 30, учитывая прошлый сезон. Это очень хороший показатель, и это очень хорошая команда. Думаю, у нее есть потенциал стать великой командой, – сказал бывший защитник мерсисайдцев.

«Ливерпуль» – «Ньюкасл». Салах, Диас и Нуньес в старте. Онлайн-трансляция начнется в 23:00

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11 комментариев
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а если не обыграют не будет что-ли?
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Между ними и Сити. Арсенал и тем более Астон Вилла пока не готовы вывезти длинную дистанцию без серьезных просадок
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Это как делить шкуру не убитого медведя Ещё играть и играть.
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слишком рано об этом сейчас рассуждать.
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Всем сердцем болею за Ливерпуль и за Клоппа, но хочется сказки. Поэтому хочу чтобы Вилла победила.))
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Какой же Клопп потенциальный!
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Арсенал?? Ахахах
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Не знаю, я бы не брал Астон Виллу в этот список все же. Очень они безлико смотрелись в матче с Шеффилдом, а ведь это именно что безнадежная команда и по составу, и по игре, будущий чемпион должен выигрывать такие матчи.

И если уж упоминать Астон Виллу, то здесь должен быть и Тоттенхэм, разница между ними несущественная. Причем у шпор еще много игроков на травмах вернутся, могут поднажать еще сильнее.
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Ньюкасл последний раз выиграл на чужом поле 1 ноября !
У МЮ )
Больные вернулись и в нападение и в защиту .
По статистике сегодня их день .
P.S. Рад буду ошибиться !
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Ответ Фанат спорта01
а если не обыграют не будет что-ли?
Не будет ! )
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Ответ Amalfitano
Всем сердцем болею за Ливерпуль и за Клоппа, но хочется сказки. Поэтому хочу чтобы Вилла победила.))
Сегодня Вилле точно победы не видать )
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