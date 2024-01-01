Джейми Каррагер: «У нынешнего «Ливерпуля» есть потенциал стать великой командой. Если они обыграют «Ньюкасл», будет борьба за титул между ними, «Сити», «Арсеналом» и «Виллой»
Джейми Каррагер высказался о шансах «Ливерпуля» на победу в АПЛ.
Сегодня мерсисайдцы, лидирующие в таблице, примут «Ньюкасл». Матч начнется в 23:00 по московскому времени.
– Думаю, это важный матч для «Ливерпуля», чтобы воспользоваться ситуацией, в которой оказался «Арсенал», проигравший два матча. Но «Сити» начинает походить на «Сити». Похоже, во второй половине сезоне мы увидим настоящий «Сити». И, на мой взгляд, они собираются выиграть титул.
Если «Ливерпуль» сегодня победит, во второй части сезона будет борьба между ними и «Сити». И, конечно, «Арсеналом». И «Астон Виллой»!
– Да, о них не стоит забывать. Ты сказал «шпоры»?
– (смеется) Нет! Это плотная чемпионская гонка!
– Сейчас пять команд разделяют лишь три очка, это очень увлекательно. «Ливерпуль» сегодня может показать, что он основной претендент?
– Много раз по ходу сезона я говорил, что не уверен, будто этот «Ливерпуль» способен выиграть титул. Возможно, это из-за их прошлой победы – нынешняя команда не так хороша, как та. Возможно, это из-за потери очков в текущем сезоне.
Но мы говорим о команде, которая проиграла лишь один матч АПЛ из последних 30, учитывая прошлый сезон. Это очень хороший показатель, и это очень хорошая команда. Думаю, у нее есть потенциал стать великой командой, – сказал бывший защитник мерсисайдцев.
«Ливерпуль» – «Ньюкасл». Салах, Диас и Нуньес в старте. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
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И если уж упоминать Астон Виллу, то здесь должен быть и Тоттенхэм, разница между ними несущественная. Причем у шпор еще много игроков на травмах вернутся, могут поднажать еще сильнее.
У МЮ )
Больные вернулись и в нападение и в защиту .
По статистике сегодня их день .
P.S. Рад буду ошибиться !