«Ливерпуль» рассчитывает на Карвалью в будущем и планирует отдать в аренду, а не продать. «Лестер» заинтересован
«Ливерпуль» не намерен продавать Фабиу Карвалью, но отдаст его в новую аренду.
Вчера мерсисайдцы досрочно прервали аренду вингера в «Лейпциге» из-за недовольства его игровым временем.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Ливерпуль» рассчитывает на португальца в будущем, потенциально уже в следующем сезоне. Поэтому клуб отклоняет предложения о покупке 21-летнего игрока и отправит его в новую аренду без права выкупа, на этот раз ожидая гарантий игрового времени.
По информации Sky Sports, арендовать Карвалью хочет лидер Чемпионшипа «Лестер».
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