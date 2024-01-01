«Ливерпуль» рассчитывает на Карвалью в будущем и планирует отдать в аренду, а не продать. «Лестер» заинтересован

«Ливерпуль» не намерен продавать Фабиу Карвалью, но отдаст его в новую аренду.

Вчера мерсисайдцы досрочно прервали аренду вингера в «Лейпциге» из-за недовольства его игровым временем.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, « » рассчитывает на португальца в будущем, потенциально уже в следующем сезоне. Поэтому клуб отклоняет предложения о покупке 21-летнего игрока и отправит его в новую аренду без права выкупа, на этот раз ожидая гарантий игрового времени.

По информации Sky Sports, арендовать хочет лидер Чемпионшипа « ».

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