«Ливерпуль» рассчитывает на Карвалью в будущем и планирует отдать в аренду, а не продать. «Лестер» заинтересован

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия возможные трансферы Лестер чемпионшип Фабиу Карвалью Футбол

«Ливерпуль» не намерен продавать Фабиу Карвалью, но отдаст его в новую аренду.

Вчера мерсисайдцы досрочно прервали аренду вингера в «Лейпциге» из-за недовольства его игровым временем.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Ливерпуль» рассчитывает на португальца в будущем, потенциально уже в следующем сезоне. Поэтому клуб отклоняет предложения о покупке 21-летнего игрока и отправит его в новую аренду без права выкупа, на этот раз ожидая гарантий игрового времени.

По информации Sky Sports, арендовать Карвалью хочет лидер Чемпионшипа «Лестер».

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Даниэль в форме!
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий