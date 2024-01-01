«Арсенал» и Томиясу близки к продлению контракта на долгий срок с повышением зарплаты
«Арсенал» намерен сохранить защитника Такехиро Томиясу в составе.
«Канониры» приближаются к завершающей стадии переговоров по новому долгосрочному контракту с японцем с повышением зарплаты, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
25-летний футболист не уйдет из клуба в январе, он однозначно входит в планы лондонцев.
Томиясу проводит в «Арсенале» третий сезон. Его статистику можно изучить здесь.
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