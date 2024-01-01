«Арсенал» и Томиясу близки к продлению контракта на долгий срок с повышением зарплаты

Теги премьер-лига Англия Арсенал Такехиро Томиясу Футбол

«Арсенал» намерен сохранить защитника Такехиро Томиясу в составе.

«Канониры» приближаются к завершающей стадии переговоров по новому долгосрочному контракту с японцем с повышением зарплаты, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

25-летний футболист не уйдет из клуба в январе, он однозначно входит в планы лондонцев.

Томиясу проводит в «Арсенале» третий сезон. Его статистику можно изучить здесь.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
как будто название суши 🍣
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий