«Арсенал» и Томиясу близки к продлению контракта на долгий срок с повышением зарплаты

«Арсенал» намерен сохранить защитника Такехиро Томиясу в составе.

«Канониры» приближаются к завершающей стадии переговоров по новому долгосрочному контракту с японцем с повышением зарплаты, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

25-летний футболист не уйдет из клуба в январе, он однозначно входит в планы лондонцев.

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