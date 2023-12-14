Леау после вылета из ЛЧ: «Милан» никогда не брал ЛЕ. Постараемся выиграть этот трофей»

Теги Милан Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Рафаэл Леау Футбол

Рафаэл Леау заявил о желании выиграть Лигу Европы.

В среду «Милан» вылетел из Лиги чемпионов, хоть и обыграл «Ньюкасл» (2:1) в последнем туре. Итальянский клуб, как и «ПСЖ», набрал 8 очков, но не прошел дальше.

«Милан» хотел продолжить выступление в Лиге чемпионов, но мы праздновали после свистка, потому что добыли важные три очка. Теперь мы в Лиге Европы, постараемся выиграть ее, ведь это трофей, который «Милан» никогда не брал», – сказал форвард в интервью Amazon Prime Video Italia.

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3 комментария
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там так-то есть рокнрольный Юргенпуль. Так что не в этот раз товарищи.
+3
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+3
Ответ ЗлойМайор
там так-то есть рокнрольный Юргенпуль. Так что не в этот раз товарищи.
стамбул 2.0
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0
Ответ Любовник Евы Браун
стамбул 2.0
По эпичности - было бы неплохо.
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