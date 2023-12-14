Леау после вылета из ЛЧ: «Милан» никогда не брал ЛЕ. Постараемся выиграть этот трофей»

Рафаэл Леау заявил о желании выиграть Лигу Европы.

В среду «Милан» вылетел из Лиги чемпионов, хоть и обыграл «Ньюкасл» (2:1) в последнем туре. Итальянский клуб, как и «ПСЖ», набрал 8 очков, но не прошел дальше.

«Милан» хотел продолжить выступление в Лиге чемпионов, но мы праздновали после свистка, потому что добыли важные три очка. Теперь мы в Лиге Европы, постараемся выиграть ее, ведь это трофей, который «Милан» никогда не брал», – сказал форвард в интервью Amazon Prime Video Italia.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!