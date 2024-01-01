«Факел» выразил поддержку Белгороду: «Пострадали невинные люди, в том числе дети. Держитесь! Пока едины – мы непобедимы!»

«Факел» выразил поддержку белгородцам.

Белгород в конце декабря пострадал в результате обстрела, произведенного украинскими военными.

«Не можем не выразить поддержку жителям Белгорода – на их земле случилась настоящая трагедия. Пострадали невинные люди, в том числе дети.

Мы приносим нашим соседям, всем родственникам и близким пострадавших, самые искренние соболезнования.

Держитесь! Мы вместе…

Пока едины – мы непобедимы!» – сказано в сообщении в официальном Telegram-канале воронежского клуба.

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