«Факел» выразил поддержку Белгороду: «Пострадали невинные люди, в том числе дети. Держитесь! Пока едины – мы непобедимы!»
«Факел» выразил поддержку белгородцам.
Белгород в конце декабря пострадал в результате обстрела, произведенного украинскими военными.
«Не можем не выразить поддержку жителям Белгорода – на их земле случилась настоящая трагедия. Пострадали невинные люди, в том числе дети.
Мы приносим нашим соседям, всем родственникам и близким пострадавших, самые искренние соболезнования.
Держитесь! Мы вместе…
Пока едины – мы непобедимы!» – сказано в сообщении в официальном Telegram-канале воронежского клуба.
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Воронеж, спасибо!