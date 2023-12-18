Максимов из «Факела» о лучшем футболисте года в России: «Максимов – хороший кандидат, можно его назвать. Неплох был»

Теги премьер-лига Россия Факел Максим Максимов Чемпионат.com Футбол

Максим Максимов предложил себя в качестве лучшего игрока года в России.

– Лучший футболист года в России?

– Не знаю. Нет на примете такого, кого можно было бы выделить. Максим Максимов – хороший кандидат, можно назвать его. Неплох был.

А так, будет еще весенняя часть чемпионата – посмотрим, – сказал нападающий «Факела» Максим Максимов.

Максимов забил два гола и сделал одну результативную передачу в 12 матчах Мир РПЛ в нынешнем сезоне.

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4 комментария
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Максимов очень оригинален, как и его родители.
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А Максим молодец!!!!
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Я уж испужался подумал на Илью Максимова...
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