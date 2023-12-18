Максимов из «Факела» о лучшем футболисте года в России: «Максимов – хороший кандидат, можно его назвать. Неплох был»

Максим Максимов предложил себя в качестве лучшего игрока года в России.

– Лучший футболист года в России?

– Не знаю. Нет на примете такого, кого можно было бы выделить. – хороший кандидат, можно назвать его. Неплох был.

А так, будет еще весенняя часть чемпионата – посмотрим, – сказал нападающий « » Максим Максимов.

Максимов забил два гола и сделал одну результативную передачу в 12 матчах Мир в нынешнем сезоне.

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