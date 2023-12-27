Рахимов не готовится к выступлениям на «Матч ТВ»: «Нужно сразу уметь говорить то, что думаешь – для меня это важно. Всегда себя считал практиком, а это только на поле с командой»

Теги Рубин Рашид Рахимов премьер-лига Россия телевидение Матч ТВ Футбол

Рашид Рахимов заявил, что не готовится к выступлениям на телевидении.

«Да, я умею донести свои мысли, умею сказать. Я никогда не готовлюсь [к выступлению]. У меня нет таких моментов, когда вопросы все [как эксперту] расписывают. Потому что ты должен уметь сказать сразу то, что ты думаешь. Для меня это важно!

Но все‑таки я всегда себя считал практиком. А это только на поле с командой», – сказал главный тренер «Рубина» и эксперт «Матч ТВ».

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4 комментария
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Это правильно, Рахимов и Юран практики, они тренируют. Можно ржать над Талалаевым, и по делу, но он тоже берется за любую команду. А эксперты у нас царь, Тихонов, Аленичев, Титов, их видите ли за первые места бороться не зовут!
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Далеко ему до Мостового, тот и на ТВ умеет, и тренировать, и чеканить.
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Матч ТВ , показывает то что скажут сверху, одну чушь поросячью , практически никому не интересную...
Кубок мира по лыжам и биатлону непоказывают, юношеский Чемпионат по хоккею не показывают, ужас конечно , сидят обсуждают, навязывают мнение глупое своё....
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Ответ Ебздрогыч
Это правильно, Рахимов и Юран практики, они тренируют. Можно ржать над Талалаевым, и по делу, но он тоже берется за любую команду. А эксперты у нас царь, Тихонов, Аленичев, Титов, их видите ли за первые места бороться не зовут!
Карпин тоже практик. Почти ровесники с Мостовым, плюс-минус схожие достижения, при этом один даже не пошел на лицензию учиться, а другой уже больше 10 лет в тренерском деле
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