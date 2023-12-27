Рахимов не готовится к выступлениям на «Матч ТВ»: «Нужно сразу уметь говорить то, что думаешь – для меня это важно. Всегда себя считал практиком, а это только на поле с командой»
Рашид Рахимов заявил, что не готовится к выступлениям на телевидении.
«Да, я умею донести свои мысли, умею сказать. Я никогда не готовлюсь [к выступлению]. У меня нет таких моментов, когда вопросы все [как эксперту] расписывают. Потому что ты должен уметь сказать сразу то, что ты думаешь. Для меня это важно!
Но все‑таки я всегда себя считал практиком. А это только на поле с командой», – сказал главный тренер «Рубина» и эксперт «Матч ТВ».
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