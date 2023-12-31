Родри: «Ман Сити» заслужил победу в ЛЧ. Мы выиграли, а Пеп все еще объяснял мне детали игры. Я ему сказал: «Мистер, давайте праздновать»

Родри рассказал о реакции Пепа Гвардиолы на победу «Ман Сити» в Лиге чемпионов.

В финале ЛЧ-2023/24 «горожане» обыграли «Интер» (1:0) и впервые выиграли турнир. Родри забил единственный гол в финале.

– Победа в чемпионов освобождает?

– Мы много лет не могли достичь этой мечты, были – говорю в кавычках, не люблю их так называть – «неудачи». Мы всегда были близки.

– Что вам сказал ?

– Когда добиваешься чего-то подобного, сердце открывается, и ты говоришь то, что чувствуешь. Пеп схватил меня, переполненный волнением момента. Он сказал мне: «Наконец-то мы сделали это».

Мы выиграли Лигу чемпионов, а он все еще объяснял мне детали игры, что мы сделали хорошо, а что нет, почему мы не пасовали на третьего... Я ему сказал: «Мистер, давайте наслаждаться, давайте наслаждаться! Давайте праздновать! В следующем сезоне будет время для этого [разговора]!»

Ему не все равно. Мы заслужили Лигу чемпионов.

Я всегда благодарил его за то, что он мне дал, а он отмечал, что ему помогли великие игроки, которые были в его командах. Он был в лучших клубах с игроками, олицетворявшими эпоху. Это ключ к успеху: симбиоз игроков и тренера, – сказал .

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам