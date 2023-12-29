Ловчев про Абаскаля: «Надо прекратить практику: две игры выиграл – король, проиграл – увольняют. В «Спартаке» это особенно проявляется, как пришел Федун»

Евгений Ловчев поделился мнением о перспективах Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

«Я думаю, что Абаскаль сможет доработать в «Спартаке» до конца сезона.

Я бы очень хотел этого по одной причине. Понятно, что при нем «Спартак» показал хорошие игры. Но самое главное даже не в этом.

Надо прекратить практику: две игры выиграл – король, проиграл – тебя увольняют.

В «Спартаке» это особенно проявляется с того времени, как пришел Федун. Тренеру надо дать возможность, удовлетворить его пожелания. Только тогда мы увидим, что это за тренер.

А всем же нужен тренер по фамилии Старик Хоттабыч. Который выдернет волосок из бороды и у него все будет получаться», – сказал бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев.

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