Ловчев про Абаскаля: «Надо прекратить практику: две игры выиграл – король, проиграл – увольняют. В «Спартаке» это особенно проявляется, как пришел Федун»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Евгений Ловчев Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Евгений Ловчев поделился мнением о перспективах Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

«Я думаю, что Абаскаль сможет доработать в «Спартаке» до конца сезона.

Я бы очень хотел этого по одной причине. Понятно, что при нем «Спартак» показал хорошие игры. Но самое главное даже не в этом.

Надо прекратить практику: две игры выиграл – король, проиграл – тебя увольняют.

В «Спартаке» это особенно проявляется с того времени, как пришел Федун. Тренеру надо дать возможность, удовлетворить его пожелания. Только тогда мы увидим, что это за тренер.

А всем же нужен тренер по фамилии Старик Хоттабыч. Который выдернет волосок из бороды и у него все будет получаться», – сказал бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев.

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10 комментариев
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Хахахах,так вы сами ветераны, специалисты чуть что помоями поливаете тренеров Спартака после нескольких поражений.Вам то Спартаковский футбол подавай, то своего -Россиянина в тренеры.
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Передайте дедушке, что Федун ушел)
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Скажите ему, что Федун уже ушёл
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посягнул на святое?
хочет избавиться от цикла жизни Спартака?
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Так такие как Ловчев ,в том числе, и превозносят после первых нескольких удачных матчей, сразу разговоры про спартаковский стиль и прочее, потом они же и мочат, когда наступает полоса поражений и плохих матчей.
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Кому это он рекомендует прекратить практику: 2 игры выиграл - король, проиграл - тебя увольняют. Вероятно он обращается к царю.
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Ловчев ты ли это?
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Это не про Абаскаля, он уже полтора года работает. Результата правда не видно, но увольнять вроде не собираются.
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С себя бы начали, сами же то хвалят, то хоронят
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Начни с себя Ловчев, верни Эмблему Спартака.
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