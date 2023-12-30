«МЮ» продлил контракт с Линделефом до 2025 года (The Athletic)
Контракт Виктора Линделефа продлен на год.
Как сообщает The Athletic, «Манчестер Юнайтед» активировал опцию пролонгирования договора. Ранее соглашение было рассчитано до лета 2024 года, теперь – до лета 2025-го.
29-летний швед провел 12 матчей в АПЛ в текущем сезоне и забил 1 гол. Защитник выступает за «МЮ» с сезона-2017/18.
Подробно со статистикой Линделефа можно ознакомиться здесь.
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Да, он добротный, но не более
И так в МЮ на протяжении долгого времени, держим посредственных игроков, которые не дно, но и не топ, и они зажерживаются на долгое время, в итоге когда совсем теряют в мастерстве, просто уходят бестплатно.