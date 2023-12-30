«МЮ» продлил контракт с Линделефом до 2025 года (The Athletic)

Контракт Виктора Линделефа продлен на год.

Как сообщает The Athletic, « » активировал опцию пролонгирования договора. Ранее соглашение было рассчитано до лета 2024 года, теперь – до лета 2025-го.

29-летний швед провел 12 матчей в в текущем сезоне и забил 1 гол. Защитник выступает за «МЮ» с сезона-2017/18.

Подробно со статистикой можно ознакомиться здесь.

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