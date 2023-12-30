«МЮ» продлил контракт с Линделефом до 2025 года (The Athletic)

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Виктор Линделеф Футбол

Контракт Виктора Линделефа продлен на год.

Как сообщает The Athletic, «Манчестер Юнайтед» активировал опцию пролонгирования договора. Ранее соглашение было рассчитано до лета 2024 года, теперь – до лета 2025-го.

29-летний швед провел 12 матчей в АПЛ в текущем сезоне и забил 1 гол. Защитник выступает за «МЮ» с сезона-2017/18.

Подробно со статистикой Линделефа можно ознакомиться здесь.

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12 комментариев
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Хороший игрок для ротации, не более. Да и если что можно его летом продать хоть за какие то деньги, а не отпускать бесплатно.
+15
-2
+13
Я очень надеюсь, что его продадут
Да, он добротный, но не более
И так в МЮ на протяжении долгого времени, держим посредственных игроков, которые не дно, но и не топ, и они зажерживаются на долгое время, в итоге когда совсем теряют в мастерстве, просто уходят бестплатно.
+7
0
+7
для ротации сойдёт но не для основы. он и сам это прекрасно понимает
+4
0
+4
Ответ Дедушкин самогон
Я очень надеюсь, что его продадут Да, он добротный, но не более И так в МЮ на протяжении долгого времени, держим посредственных игроков, которые не дно, но и не топ, и они зажерживаются на долгое время, в итоге когда совсем теряют в мастерстве, просто уходят бестплатно.
Такие игроки нужны. Тем более когда нет топов. Рио и Видича неплохо подменяли в свое время Смоллинг, Джонс, Браун и Эванс.
+2
-1
+1
Только для ротации
0
0
0
Говном он не был , но и до вершин не добрался
+1
-1
0
Зато сейчас лучшего защитника (Варана) продадут за копейки, потому что старый (30 лет) и будут наигрывать перспективного холодоса (тоже 30 лет)
0
0
0
Ответ jexOn
Такие игроки нужны. Тем более когда нет топов. Рио и Видича неплохо подменяли в свое время Смоллинг, Джонс, Браун и Эванс.
То есть свои воспитанники, вон сейчас Камбвала появился, он и сгодится для ротации, тем более ему игровое время надо для развития, а Линделеф ещё и хрустальным стал
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0
0
Ответ jexOn
Такие игроки нужны. Тем более когда нет топов. Рио и Видича неплохо подменяли в свое время Смоллинг, Джонс, Браун и Эванс.
Смоллинга, Джонса и Брауна тренировал Фергюсон, а Линделофа и Эванса - лысая давалка очков. Средние игроки под руководством ничтожного тренера не вырастают.)
0
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Ответ Gani
Зато сейчас лучшего защитника (Варана) продадут за копейки, потому что старый (30 лет) и будут наигрывать перспективного холодоса (тоже 30 лет)
для ротации нужен
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