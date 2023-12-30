«Вильярреал» подписал Байи. Экс-защитник «МЮ» уже выступал за испанскую команду
Эрик Байи перешел в «Вильярреал».
Испанский клуб объявил о подписании соглашения с 29-летним футболистом.
Договор рассчитан до 30 июня 2025 года.
Эрик Байи ранее покинул «Бешикташ» – клуб и игрок расторгли соглашение по обоюдному согласию. В нынешнем сезоне Байи провел пять матчей в чемпионате Турции.
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» прежде уже играл за «Вильярреал» – в сезонах-2014/15 и 2015/16.
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У Байи же постоянно что-то новое.
Плюс он все их получал на ровном месте.