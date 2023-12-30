«Вильярреал» подписал Байи. Экс-защитник «МЮ» уже выступал за испанскую команду

Теги Манчестер Юнайтед Вильярреал Ла Лига Бешикташ высшая лига Турция трансферы Эрик Байи Футбол

Эрик Байи перешел в «Вильярреал».

Испанский клуб объявил о подписании соглашения с 29-летним футболистом.

Договор рассчитан до 30 июня 2025 года.

Эрик Байи ранее покинул «Бешикташ» – клуб и игрок расторгли соглашение по обоюдному согласию. В нынешнем сезоне Байи провел пять матчей в чемпионате Турции.

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» прежде уже играл за «Вильярреал» – в сезонах-2014/15 и 2015/16.

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4 комментария
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Мог быть топовым защитником. Но на столько хрустальных дефов я так сразу и не вспомню.
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Лютый неликвид, в футбол играл в последний раз в первом сезоне за МЮ и может быть немного за Марсель. Зачем он такой сдался Вильярреалу неясно, он же даже толком игроком ротации быть не может.
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Ответ Ola BP
Мог быть топовым защитником. Но на столько хрустальных дефов я так сразу и не вспомню.
Фил Джонс, например
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+1
Ответ Under
Фил Джонс, например
Фил был боец, этакий вышибала. Там ещё может быть оправдано количества травм. Причем там много проблем с коленями.
У Байи же постоянно что-то новое.
Плюс он все их получал на ровном месте.
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