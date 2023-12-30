«Вильярреал» подписал Байи. Экс-защитник «МЮ» уже выступал за испанскую команду

Эрик Байи перешел в «Вильярреал».

Испанский клуб объявил о подписании соглашения с 29-летним футболистом.

Договор рассчитан до 30 июня 2025 года.

ранее покинул « » – клуб и игрок расторгли соглашение по обоюдному согласию. В нынешнем сезоне Байи провел пять матчей в чемпионате Турции.

Бывший футболист « » прежде уже играл за « » – в сезонах-2014/15 и 2015/16.

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