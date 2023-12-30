Арнаутович забил 1-й гол за «Интер» в Серии А – в 12-м матче 

Теги Интер серия А Италия Марко Арнаутович Херберт Прохазка Футбол

Марко Арнаутович забил гол в матче чемпионата Италии с «Дженоа» (1:1).

Это первый мяч форварда за «Интер» в Серии А, для этого 34-летнему игроку сборной Австрии потребовалось 12 матчей. 

Ранее в текущем турнире Арнаутович сделал 2 голевые передачи.

Впервые нападающий забил за миланский клуб в Лиге чемпионов – 29 ноября в игре с «Бенфикой» (3:3).

Арнаутович – второй в истории австриец, забивавший за «Интер» в Серии А после Херберта Прохазки, на счету которого 8 мячей с 1981 по 1982 год.

Подробнее статистика Арнаутовича – здесь.

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