Арнаутович забил 1-й гол за «Интер» в Серии А – в 12-м матче
Марко Арнаутович забил гол в матче чемпионата Италии с «Дженоа» (1:1).
Это первый мяч форварда за «Интер» в Серии А, для этого 34-летнему игроку сборной Австрии потребовалось 12 матчей.
Ранее в текущем турнире Арнаутович сделал 2 голевые передачи.
Впервые нападающий забил за миланский клуб в Лиге чемпионов – 29 ноября в игре с «Бенфикой» (3:3).
Арнаутович – второй в истории австриец, забивавший за «Интер» в Серии А после Херберта Прохазки, на счету которого 8 мячей с 1981 по 1982 год.
Подробнее статистика Арнаутовича – здесь.
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