Арнаутович забил 1-й гол за «Интер» в Серии А – в 12-м матче 

забил гол в матче чемпионата Италии с «Дженоа» (1:1).

Это первый мяч форварда за « » в Серии А, для этого 34-летнему игроку сборной Австрии потребовалось 12 матчей.

Ранее в текущем турнире Арнаутович сделал 2 голевые передачи.

Впервые нападающий забил за миланский клуб в Лиге чемпионов – 29 ноября в игре с «Бенфикой» (3:3).

Арнаутович – второй в истории австриец, забивавший за «Интер» в Серии А после Херберта Прохазки, на счету которого 8 мячей с 1981 по 1982 год.

Подробнее статистика Арнаутовича – здесь.

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