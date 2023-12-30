Индзаги об 1:1 с «Дженоа»: «Интер» недоволен ничьей. Мы впервые в сезоне пропустили после стандарта» 

Теги Интер Симоне Индзаги серия А Италия Дженоа Футбол

Симоне Индзаги оценил ничью «Интера» с «Дженоа» (1:1) в Серии А.

«Мы знали, каким будет матч. «Дженоа» в отличной форме как физически, так и ментально, поэтому игра получилась упорной.

В первом тайме мы играли хорошо, повели в счете, и единственное, в чем я могу упрекнуть ребят – нужно было лучше обороняться во время углового прямо перед перерывом, тем более прекрасно зная о том, насколько «Дженоа» хороша на стандартах.

Второй тайм, пожалуй, мог быть другим, если бы мы не пропустили. Мы хотели победить и недовольны ничьей, но мы должны продолжать [бороться за чемпионство] и помнить о том, что каждая игра таит опасность. Судьбу матчей порой решают случайности – мы впервые в этом сезоне пропустили после стандарта», – сказал главный тренер «Интера».

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