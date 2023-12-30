Боков назвал Файзуллаева лучшим игроком РПЛ: «Головой он перебегал всех. Продолжит показывать такую игру – им заинтересуются лучшие клубы Европы» 

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Максим Боков Аббосбек Файзуллаев Футбол

Максим Боков назвал хавбека ЦСКА Аббосбека Файзуллаева лучшим игроком Мир РПЛ.

«Сейчас Файзуллаев — лучший игрок чемпионата. Сначала Аббосбек не впечатлил физическими данными, но головой он перебегал всех.

Не знаю, заберут ли его в Европу, но ЦСКА он точно принесет пользу. Файзуллаев в армейском клубе вырастет как футболист. А если будет продолжать показывать такую игру, то им будут интересоваться лучшие клубы», — сказал бывший защитник ЦСКА.

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