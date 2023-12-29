Хавбек «Борнмута» и Кот-д’Ивуара Траоре попал в больницу с малярией

Теги премьер-лига Англия Андони Ираола сборная Кот-д′Ивуара по футболу Борнмут Хамед Траоре Здоровье Футбол

Хавбек «Борнмута» Хамед Траоре заразился малярией.

В клубе подтвердили, что 23-летний футболист сборной Кот-д’Ивуара сейчас находится в больнице.

«Последние несколько недель были для него тяжелыми, он будет отсутствовать некоторое время», – сказал тренер «Борнмута» Андони Ираола.

Траоре перешел в «Борнмут» из «Сассуоло» прошлым летом за 26 млн евро. В этом сезоне он провел за клуб 6 матчей и забил 1 гол.

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