Хавбек «Борнмута» и Кот-д’Ивуара Траоре попал в больницу с малярией

Хавбек «Борнмута» Хамед Траоре заразился малярией.

В клубе подтвердили, что 23-летний футболист сборной Кот-д’Ивуара сейчас находится в больнице.

«Последние несколько недель были для него тяжелыми, он будет отсутствовать некоторое время», – сказал тренер « » .

перешел в «Борнмут» из «Сассуоло» прошлым летом за 26 млн евро. В этом сезоне он провел за клуб 6 матчей и забил 1 гол.

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